AFC FC Muscelul Câmpulung traversează o criză financiară profundă și riscă să dispară chiar în timpul competiției, după ce a rămas fără sprijinul principalului finanțator.



Formația din Câmpulung a fost susținută în ultimii ani de omul de afaceri Claudiu Ciolan, cunoscut pentru implicarea sa și la Dinamo, în 2021, când a sponsorizat clubul și a răscumpărat autocarul „câinilor”. Retragerea acestuia din proiect a aruncat clubul într-o situație limită, iar viitorul în Liga 2 este pus sub semnul întrebării.



AFC FC Muscelul Câmpulung, la un pas de faliment



În ultima zi a anului 2025, președintele clubului, Costin Ghiță, a lansat un apel public disperat către autoritățile locale și oamenii de afaceri din zonă, cerând sprijin imediat pentru a evita falimentul și retragerea din campionat.



„Avem nevoie de voi acum, nu mâine! După ani în care clubul a fost susținut aproape exclusiv din bani privați, am ajuns într-un moment critic. Domnul Claudiu Ciolan a luat decizia de a se retrage din proiect, iar acest lucru marchează un moment extrem de dificil pentru viitorul echipei. Am ales să continui acest proiect nu pentru mine, ci pentru oraș, pentru suporteri și pentru copiii care încă mai cred că pot visa la ceva mai bun în Câmpulung”, a transmis Costin Ghiță, într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului.



Muscelul Câmpulung se află pe penultimul loc în Liga 2, cu doar 9 puncte obținute în 17 etape, și are un golaveraj dezastruos, 8-41. Cu patru meciuri rămase din sezonul regulat, riscul ca formația să nu mai continue competiția în 2026 este real.

