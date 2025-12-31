Petrolul a încheiat anul 2025 în Superliga cu o remiză în fața lui FC Hermannstadt. Meciul de la Sibiu s-a încheiat 1-1, iar ploieștenii terminat anul pe poziția 13 în campionat, acumulând 20 de puncte în 21 de partide.



Petrolul a anunțat împrumutul unui jucător de viitor



Cu doar o zi rămasă din 2025, ploieștenii au anunțat oficial prin intermediul rețelelor sociale faptul că Ioan Cătălin Tolea a fost împrumutat la FC Voluntari în Liga 2.

Cel mai probabil, decizia a venit în urma meciurilor puține pe care le-a jucat tânărul de 22 de ani în tricoul „Lupilor Galbeni”.