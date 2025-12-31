OFICIAL Formația din Superliga a anunțat mutarea în ultima zi din 2025

Alexandru Hațieganu
Petrolul a anunțat plecarea unui jucător chiar în ultima zi din 2025.

Petrolul a încheiat anul 2025 în Superliga cu o remiză în fața lui FC Hermannstadt. Meciul de la Sibiu s-a încheiat 1-1, iar ploieștenii terminat anul pe poziția 13 în campionat, acumulând 20 de puncte în 21 de partide.

Petrolul a anunțat împrumutul unui jucător de viitor

Cu doar o zi rămasă din 2025, ploieștenii au anunțat oficial prin intermediul rețelelor sociale faptul că Ioan Cătălin Tolea a fost împrumutat la FC Voluntari în Liga 2.

Cel mai probabil, decizia a venit în urma meciurilor puține pe care le-a jucat tânărul de 22 de ani în tricoul „Lupilor Galbeni”.

„Ioan Cătălin Tolea (22 ani) va evolua sub formă de împrumut, până la finalul sezonului în curs, la formația de eșalon secund FC Voluntari.

Ajuns la FC Petrolul în ianuarie 2022, tânărul jucător al echipei noastre vine după o primă parte a stagiunii în care a bifat șapte partide în Superliga și două în Cupa României, iar la gruparea ilfoveană va avea ocazia să se lupte pentru promovarea în primul eșalon, sub comanda fostului tehnician al `galben-albaștrilor`, Florin Pîrvu. Mult succes, Cătălin Tolea!”, se arată în comunicatul ploieștenilor.

Aripa dreapta a bifat nouă meciuri în actuala stagiune în tricoul Petrolului, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

250.000 de euro este cota lui Cătălin Tolea, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

