Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) nu are prea mult timp de pierdut înaintea startului noului sezon în tenis, în care își poate îndeplini principalul obiectiv încă din luna ianuarie: câștigarea primului turneu de mare șlem, Australian Open.

Calificat doar până în sferturile de finală ale competiției majore de la Melbourne, jucătorul din Murcia vrea să oprească la două seria titlurilor consecutive câștigate de Jannik Sinner, la antipozi.

Andy Murray, în topul preferințelor lui Carlos Alcaraz, pentru poziția de antrenor permanent

Misiunea se anunță extrem de complicată nu doar privind forma italianului în turneele desfășurate pe hard, ci și în contextul rupturii de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a câștigat șase titluri de mare șlem, în șapte ani de colaborare în care a fost ajutat să facă tranziția perfectă de la juniorat la seniori.

După încheierea colaborării cu fostul număr unu mondial, Ferrero, Alcaraz se gândește la un alt antrenor care să aibă experiența statutului de lider ATP.

