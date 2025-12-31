GALERIE FOTO Carlos Alcaraz s-a gândit deja la noul antrenor: vrea un alt fost număr 1 ATP în lojă

Marcu Czentye
Carlos Alcaraz își caută un antrenor permanent, după despărțirea de Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) nu are prea mult timp de pierdut înaintea startului noului sezon în tenis, în care își poate îndeplini principalul obiectiv încă din luna ianuarie: câștigarea primului turneu de mare șlem, Australian Open.

Calificat doar până în sferturile de finală ale competiției majore de la Melbourne, jucătorul din Murcia vrea să oprească la două seria titlurilor consecutive câștigate de Jannik Sinner, la antipozi.

Andy Murray, în topul preferințelor lui Carlos Alcaraz, pentru poziția de antrenor permanent

Misiunea se anunță extrem de complicată nu doar privind forma italianului în turneele desfășurate pe hard, ci și în contextul rupturii de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a câștigat șase titluri de mare șlem, în șapte ani de colaborare în care a fost ajutat să facă tranziția perfectă de la juniorat la seniori.

După încheierea colaborării cu fostul număr unu mondial, Ferrero, Alcaraz se gândește la un alt antrenor care să aibă experiența statutului de lider ATP.

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Murray l-a ajutat pe Djokovic să îl învingă pe Alcaraz, în sferturile Australian Open 2025

Conform Express, Andy Murray a fost una dintre primele variante luate în considerare cu seriozitate de Carlos Alcaraz, pentru poziția de antrenor permanent.

În scurta sa carieră de antrenor de tenis, Andy Murray are în palmares o răsunătoare colaborare cu Novak Djokovic, întinsă pe durata a șase luni.

Sub comanda lui Andy Murray, Novak Djokovic a reușit cea mai impresionantă victorie chiar împotriva spaniolului Carlos Alcaraz, în sferturile Australian Open 2025. 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 a fost scorul prin care „Nole” a reușit să îl elimine pe Alcaraz din competiție.

Din nefericire, înfrângerea suferită de Djokovic în fața tânărului Jakub Mensik, în finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, a grăbit ruptura dintre Djokovic și Murray, survenită după numai patru turnee în care au conlucrat.

Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Andy Murray / Foto - Getty Images
