Finanțatorul Claudiu Ciolan și-a retras sprijinul financiar pentru echipa de seniori

AFC Câmpulung Muscel trece prin momente dificile, după ce finanțatorul Claudiu Ciolan s-a retras, oficialii anunțând că există chiar riscul ca să nu revină în competiție, în 2026.



Afaceristul, care este de profesie medic stomatolog și deține o rețea de clinici cu această specialitate, s-a plâns de lipsa colaborării cu autoritățile și a ales să sprijine financiar doar echipele de juniori.



În aceste condiții, argeșenii s-au reunit pe 6 ianuarie și s-au pregătit pe plan local, Marian Sanda (CS Păulești), fiind singura achiziție. De asemenea, echipa s-a despărțit de Alexandru Răuță, Ionuț Burnea, Vlad Gîsă, Mario Brumă, Alexandru Negrean și Antonio Vlad. În primul amical al iernii, elevii lui Alecsandru Popovici au pierdut cu 0-6 în fața prim-divizionarei Unirea Slobozia, într-un meci disputat pe terenul sintetic din cadrul Centrului Național de Fotbal Buftea.



Clubul a justificat scorul drastic prin faza incipientă a pregătirii

"Reveniți la antrenamente de doar două zile, muscelenii au dat o replică destul de bună în primele 30 de minute. Câmpulungenii au avut o dublă ocazie la scorul de 0-0, Coșereanu și Cocoș fiind foarte aproape să-l învingă pe Denis Rusu. Slobozia a deschis scorul în minutul 32 prin Dragu, iar până la pauză a mai punctat de încă două ori prin Deaconu și Bărbuț. După pauză, Alecsandru Popovici, antrenorul echipei noastre, a introdus în teren numai juniori de la Colegiul Național Dinicu Golescu.



În partea secundă a întâlnirii, Slobozia a mai marcat marcat de trei ori, Dragu, Șerbănică și Albu, primul realizând dubla dintr-un penalty acordat destul de ușor. Următorul test de verificare al echipei noastre este programat luni, 12 ianuarie, de la ora 13.00, tot la Buftea, cu FC Botoșani, ocupanta locului 3 din Superliga României", a transmis AFC Câmpulung Muscel pe rețelele sociale.



Mai au programate amicale cu Botoșani, Steaua și Metaloglobus

"Roș-albii" vor mai disputa amicale cu FC Botoșani (11 ianuarie), Metaloglobus (21 ianuarie), Chindia Târgoviște (24 ianuarie), Steaua București (30 ianuarie, Ghencea), FC Balș (4 februarie, Stadion Municipal Câmpulung), CS Star Mioveni (11 februarie) și CS Unirea Bascov (14 februarie, Stadion Muncipal Câmpulung), înainte de reluarea campionatului. Muscelul, care ocupă locul 21 în clasamentul Ligii 2, ar trebui să joace primul meci oficial din 2026 împotriva lui CSM Slatina (21 februarie), în deplasare.



Foto - FC Muscelul Câmpulung (FB)

