Trupa din Valea Domanului n-a avut milă de Muscelul Câmpulung și s-a impus cu un categoric 7-0, într-un meci disputat pe teren propriu.

Reșițenii au marcat prin Salhi (23), Jerdea (26, 36, 61), Modan (35), Gașpăr (84) și June (89).

Cu trei victorii din trei meciuri, echipa se află pe primul loc în clasament, cu maximum de puncte și un moral excelent. În schimb, Muscelul e ultima în ierarhie, cu zero puncte și 12 goluri primite.

Etapa #3 continuă sâmbătă seara, cu derby-ul CS Dinamo – Steaua. Duminică sunt programate confruntările CS Tunari – FC Bacău și Concordia Chiajna – Ceahlăul, iar luni și marți se joacă Sepsi – Corvinul, respectiv Poli Iași – Gloria Bistrița.

