„Patronatul ia decizia pe care o crede de cuviință!” Mutu, dezamăgit după al patrulea meci consecutiv fără victorie

Oltenii au ajuns la al patrulea meci consecutiv fără victorie, în care au câte două egaluri și înfrângeri. Echipa lui Mutu are doar 8 puncte obținute în cele 8 meciuri jucate, iar startul de sezon nu este deloc cel la care se așteptau oficialii clubului.

Adrian Mutu a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită cu FC Argeș, după ce echipa sa a încasat încă un gol din fază fixă. Antrenorul a vorbit și despre posibilitatea de a fi demis de la cârma echipei, însă a declarat că decizia aparține conducerii.

„Lucrurile sunt simple”

„Orice meci pierdut nu e o plăcere pentru antrenor și pentru echipă. Din păcate, suferim la fazele fixe, am luat gol din corner în ultimele meciuri și nu neapărat la prima fază, ci după recentrare.

Lucrurile sunt simple, chiar dacă par complicate. Trebuie să muncim, să învățăm din greșeli, trebuie să avem perseverența de a nu mai comite aceste greșeli, în cinci meciuri nu am primit gol din acțiune fluidă a echipelor pe care le-am întâlnit, suntem neatenți și ne costă.

Aici fiecare echipă luptă pentru fiecare punct, e păcat, o neatenție ne costă un meci și din păcate, și lipsa de implicare la fazele în care puteam să marcăm.

Nu am de ce să îmi fie teamă, patronatul ia decizia pe care o crede de cuviință. Eu știu că sunt profesionist 100%, știu ce am făcut, din păcate rezultatele nu apar și în ultimele meciuri am luat două puncte. Urmează trei meciuri grele, în care nu suntem favoriți pe hârtie, trei meciuri pe care le abordăm cu dorința de a câștiga.

În acest moment, FCSB are prima șansă, o să mă uit la duel, va fi următorul adversar”, a spus Adrian Mutu la finalul meciului.