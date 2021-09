Un fost atacant din Serie A vrea să revină pe gazon, după o suspendare de 12 ani! Este prietenul lui Mutu

Fotbalul italian poate fi martorul unui caz inedit.

Francesco Flachi este gata să revină în fotbal. Atacantul de legendă al Sampdoriei este gata să revină, după două sezoane, în echipa națională a Italiei. În 2006, Flachi era căpitanul Sampdoriei, echipă ce i-a încredințat și banderola de căpitan.

Flachi, testat pozitiv cu cocaină

Totuși, pe 28 ianuarie 2007, el a fost testat pozitiv cu cocaină și a fost suspendat timp de doi ani. Cu câtiva ani înainte, el fusese acuzat de trucarea unor meciuri.

"Am pierdut totul în acel moment. Am fost un idol în Genova. Începusem anul cu două goluri şi fusesem convocat la echipa naţională. Nu am avut nimic de-a face cu asta. Nu am acceptat niciodată această suspendare.

Din punct de vedere psihic nu mai eram aceeaşi persoană şi nu puteam evita să cad din nou în păcat", a spus Flachi pentru BBC Sport.

El a revenit pe teren, jucând pentru Brescia și Empoli, în Serie B. Totuși, în decembrie 2009, el a fost prins iarăși cu cocaină, iar de această dată a primit o suspendare uriașă, de 12 ani, ce a șocat lumea fotbalistică. Suspendarea era echivalentă cu finalul carierei, însă asta se poate schimba.

El va reveni pe teren, în liga a 5-a Italiană, la Singa. La Singa a fost chiar antrenor de copii și juniori.

"Sunt foarte încântat pentru că data se apropie. Totul a început ca o glumă, dar apoi am devenit mai serioşi în acest sens. Ajutam deja la Signa 1914, dând o mână de ajutor în sectorul tinerilor, când Andrea a început să mă provoace: <Nu mai poţi juca, eşti prea bătrân!> Nu am mai intrat pe un teren adevărat de fotbal în 11 de 12 ani, dar sunt un om de fotbal şi eu trăiesc pentru emoţii, iar acestea mi-au lipsit atât de mult.

Mă antrenez acum şi senzaţiile sunt similare cu cele pe care le-am simţit ca un jucător adevărat. Expunerea şi presiunea sunt diferite, dar unele dinamici ale fotbalului, precum viaţa în vestiar, sunt la fel la toate nivelurile.

Ştiu că am făcut o greşeală şi am fost pedepsit pentru asta. Ştiu, de asemenea, că nu sunt la fel de rapid ca pe vremuri, dar pot să-mi fac partea mea de treabă şi să îi ajut pe aceşti tipi să creadă în ei înşişi.

Vreau, de asemenea, să înţeleagă cât de frumos este fotbalul. Ei nu îşi pot permite să piardă ceea ce am aruncat eu", a declarat emoţionat Flachi.

Este prieten cu Adrian Mutu

În perioada în care Mutu a evoluat în Italia, Adrian Mutu și Francesco Flachi s-au împrietenit, păstrând legătura mulți ani. Spre exemplu, în 2014, Flachi a recunoscut că discuta des cu Mutu despre viitoarele echipe din cariera lui. Atunci Mutu era în discuții cu Fiorentina și cu Pune City, alegând în final să ajungă în India.

"Am vorbit cu Adrian si mi-a confirmat ca exista aceasta posibilitate (n.r.: revenirea la Fiorentina. Nu este ceva sigur, depinde de mai multe lucruri, dar este o ipoteza concreta, iar parerea mea este va fi util la Fiorentina.", a declarat Francesco Flachi, în 2014.

De asemenea, în 2011, Adrian Mutu a plecat cu soția sa de atunci în Republica Dominicană. La revenirea în Italia, Mutu a fost așteptat de Flachi, mergând ulterior la o petrecere.

"Adi e un jucator fantastic! Am pus pariu cu el ca va da 10 goluri pana se termina sezonul! Sper ca se va tine de cuvant si va da masa pe care a promis-o daca ajunge golgeter la Fiorentina!

Nu conteaza ca am jucat eu acolo, sa dea Adi gol. Poate sa dea si Sampdoria, nu? Nu e obligatoriu ca un meci sa aiba un singur gol!", spunea Flachi, despre Adrian Mutu..