„Unul dintre cele mai urâte lucruri văzute!” Pjanic îl face praf pe Koeman după împrumutul la Beșiktaș: „Niciodată nu a făcut asta”

Miralem Pjanic (31 ani) a fost împrumutat de Barcelona la Beșiktaș.

Mijlocașul a fost prezentat oficial la gruparea turcă, după un sezon deloc ușor pe care l-a petrecut pe Camp Nou. Adus de catalani în vara anului trecut, Pjanic nu a primit șanse din partea lui Koeman, care l-a folosit doar în 30 de meciuri.

După plecare, bosniacul a rupt tăcerea și dezvăluit care a fost relația sa cu antrenorul, care a devenit deja cunoscut pentru antipatiile sale, după ce le-a mai transmis, într-un mod indiferent, că nu are nevoie de ei unor jucători tineri precum Matheus Fernandes, Alex Collado sau Emerson Royal.

„Nu puteam accepta o situație ca cea de anul trecut. Îmi era clar că nu vreau asta, sunt un jucător căruia îi place mereu să joace, asta mă face fericit.

Voiam provocarea de la Barcelona, era momentul potrivit pentru a încerca asta. Însă am dat peste un antrenor care nu stiu...Nici până în ziua de astăzi nu știu ce voia cu exactitate, nu a încercat să îmi explice lucrurile sau să găsească o soluție. Eu eram cel care mergeam să îl întreb ce vrea de la mine, de la poziția aia, ce fac bine sau rău să știu, să mă adaptez mai rapid în echipă, să fiu util...

Într-un sezon, la final ai nevoie de 17-18 jucători pentru a câștiga trofee. Dar pentru el nu existau probleme în jocul meu, nu îmi oferea răspunsuri. A fost o modalitate de comunicare foarte ciudată, e prima dată când trăiesc așa ceva. Nu am avut niciodată probleme la vreo echipă, cu niciun antrenor, cred că am o relație bună cu toți antrenorii.

Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Nu voia responsabilitate, nu voia confruntare, pentru că nu ar fi știut cum să gestioneze asta, cu siguranță. Ai nevoie de încredere, de dialog, să ți se spună lucrurile în față, nu mi-a spus niciodată nimic. Este prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Da, a fost lipsit de respect cu mine”, a declarat Pjanic pentru Marca.

„Nu a venit niciodată să vorbească!”

Bosniacul continuă cu dezvăluirile și mărturisește lipsa de comunicare de care a avut parte.

„Situația mea s-a complicat de la început. Am ajuns la două săptămâni după ceilalți, am început să mă antrenez puțin, singur, să mă antrenez cu preparatorul fizic și să merg să mă antrenez cu coechipierii. Și nimic, trec două trei, șapte, 10 zile și antrenorul nu a venit niciodată să vorbim puțin despre planurile sale legate de noul sezon, de mine, să vorbim pur și simplu, să mă introducă echipei, așa cum fac ceilalți.

Foarte ciudat, dar aia e. Era doar începutul, merge, mă liniștesc, muncesc, vreau să lupt ca să joc, să intru bine. Și nimic, trece timpul, încep să joc un meci da, unul nu. Era foarte ciudat, nu știu, un antrenor decide cine joacă și cine nu, însă există moduri diferite în care faci lucrurile. Sunt un jucător care poate accepta totul însă îmi place ca întotdeauna să mi se spună lucrurile în față. Nu ca și când nu s-ar întâmpla nimic și am 15 ani”, a continuat fotbalistul.

„Mi-a pus pecetea încă de la început”

Întrebat despre discuțiile pe care le-ar fi putut avea pe subiectele tactice, care ar fi dus la izolarea sa, Pjanic dezvăluie că nu are un răspuns nici pentru acest lucru.

„Este un lucru despre care mă întreabă toată lumea, vor să știe de ce. Însă și eu vreau să știu asta. Nu mi-a vorbit niciodată dacă vreau sau pot să joc dublu pivot, sau dacă îmi place în fața apărării, pe post de '5', cum joacă Busi sau chiar și eu în urmă cu câțiva ani. Pe poziția de dublu pivot am ajuns în finala Champions cu Khedira. Am jucat pe toate pozițiile, dar el nu m-a văzut niciodată pe niciuna. Nu am avut o poziție clară. Pe orice jucător îl întrebi, ți-ar spune că m-am antrenat întotdeauna, munceam, mergeam și în zilele libere pentru a nu-mi ieși din formă, însă el mi-a pus pecetea de la început”, a adăugat bosniacul.

„Asta e cel mai grav lucru! O lipsă totală de respect pentru grup!”

Pjanic a continuat seria dezvăluirilor și atacurilor la adresa lui Koeman, mărturisind că tehnicianul nici măcar nu participa la antrenamentele rezervelor după meciuri.

„El, antrenorul, asta este cel mai grav lucru, cred că e o lipsă de respect la pentru grup, asta era. Cei care nu joacă, după meciuri fac un antrenament puternic, bun, în timp ce titularii se recuperează pentru următorul meci. Lucrul grav pentru mine este că acest antrenor nu era niciodată aici pentru a vedea atitudinea acestor jucători, care nu joacă. E prima dată când am văzut așa ceva.

Cum poate un jucător să se motiveze sau să spună 'sunt aici'? Cum pot să schimb lucrurile dacă el nu vine să vadă cum mă antrenez și ce atitudine am? Un jucător a făcut un meci slab, mă duc să îl văd pe cel de pe poziția aia cum se comportă în ziua următoare. Asta este un lucru, unul dintre cele mai urâte lucruri pe care le-am văzut, pentru mine este o lipsă foarte mare de de respect. Am luptat, nu era ușor pentru cei care nu jucam, iar el nu a fost acolo întreg sezonul. Spun asta pentru că asta am văzut. Acum face parte din trecut, am găsit o soluție pentru a juca și pentru a lupta, sunt foarte fericit”, a explicat Pjanic.

„Nu am avut noroc cu antrenorul ăsta. Barca este mereu Barca”

Întrebat despre revenirea pe Camp Nou și dacă regretă că a ales să se transfere la Barcelona, bosniacul nu a ezitat și a oferit un răspuns sincer: „Am contract, întotdeauna am vorbit foarte bine despre club, doar că nu am avut noroc cu antrenorul ăsta. Însă Barca este mereu Barca.

Nu regret că am mers pe Camp Nou. În viață se întâmplă lucrurile care trebuie să se întâmple. Asta este. Am luptat toată viața mea și în întreaga carieră, sunt foarte ambițios, competitiv, am ajuns la nivelul unor echipe precum Juve și Barca. Eu știu că pot juca în echipa asta, doar că nu mi-au dat șansa să pot să lupt, să intru în echipă și să ajut mai mult”.