Gică Hagi, mulțumit de jocul echipei sale: „Am făcut un meci bun”. Ce mesaj a avut pentru Adrian Mutu

Hagi, mulțumit de punctul obținut de echipa sa în deplasarea de la Craiova.

FC U Craiova a terminat la egalitate cu Farul Constanţa, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal care a opus echipele antrenate de golgheterii all-time ai echipei naţionale, Adrian Mutu, respectiv Gheorghe Hagi.

„Noi (Hagi și Mutu) reprezentăm două cluburi, suntem antrenori, v-am promis că va fi un meci foarte bun și cred că ambele echipe au contribuit la un meci foarte bun. Fiecare a încercat să se impună, să domine ritmul și intensitatea jocului. În multe momente am reușit. Mă bucur pentru băieți, mai ales că au revenit de la 0-1, în deplasare, cu galerie, cu echipă cu tradiție, orgoliu. A fost important pentru noi, am dovedit că am jucat până în ultimul minut și a venit și golul.

Sunt momente când intră și unele când nu intră. Noi am produs fotbal azi. Mergem în continuare, muncim să devenim mai buni. Ne adaptăm la program și încercăm să-i punem și pe ceilalți la punct, care au jucat mai puțin. Avem meci cu Galatasaray săptămâna viitoare, un meci amical frumos și le vom da minute celorlalți.

Mă bucur că jucătorii cred în playoff, dar trebuie să muncim. Am făcut un meci bun, sunt mulțumit de ce am văzut. Mergem pe linia asta, trebuie să ne antrenăm mai bine, să fim mai buni și să fim mai concreți în fața porții, pentru că golul face diferența.

Mi-a plăcut Craiova mult, e una dintre cele mai bune echipe. Au putere, au tehnică bună, dar și noi am avut strategia noastră și ne-a ieșit. E o echipă puternică, da”, a spus Gică Hagi la finalul meciului cu FCU.

Farul a primit al doilea său gol din acest sezon de Liga 1, în care are o singură înfrângere, în faţa campioanei CFR Cluj (0-1). FCU Craiova a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie (două egaluri şi un eşec).

