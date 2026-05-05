Zoljko Kopic la FCSB?! „Am tot respectul pentru Gigi Becali"

Zeljko Kopic a fost întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali la FCSB.

FCSB vrea să salveze acest sezon prin calificarea în preliminariile Conference League. Pentru a face acest lucru, roș-albaștrii, care ocupă prima poziție în play-out, trebuie să câștige două baraje, mai întâi cu o echipă din play-out, iar mai apoi cu echipa care va veni de pe locul trei sau patru din play-off.

Mihai Stoica a declarat în mai multe rânduri că își dorește un antrenor străin la FCSB, chiar dacă Gigi Becali ar vrea un tehnician român.

Ce a spus Zeljko Kopic despre varianta FCSB

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Antrenorul lui Dinamo este unul dintre cei mai lăudați tehnicieni străin din România. 

În contextul în care campioana României este în căutarea unui nou tehnician, după plecarea lui Mirel Rădoi, Zeljko Kopic a fost întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali.

Antrenorul croat nu a ezitat și a spus clar că ar refuza imediat o astfel de propunere din cauza „modului de lucru” de la FCSB.

„Din poziția în care sunt acum, clar, nu. Din nou, spun că eu sunt antrenorul lui Dinamo și sunt cu inima și sufletul implicat aici. Am tot respectul pentru ce a construit la FCSB, pentru modul lor de lucru, dar eu nu m-aş vedea în acel sistem.

Personalitatea mea nu mi-ar permite. Din aceste motive, plus munca mea la Dinamo, răspunsul este nu. Nu poți știi ce va fi peste 10 ani, lucrurile în fotbal se schimbă mereu, însă la cum mă știu, la cum sunt acum, clar nu”, a spus antrenorul croat, potrivit fanatik.ro.

Zeljko Kopic, revoltat din cauza arbitrajului

Imediat după meci, antrenorul „câinilor roșii”, Zeljko Kopic, și-a exprimat revolta pentru eroarea uriașă de arbitraj comisă de brigada condusă de Szabolcs Kovacs, care nu a semnalizat un ofsaid evident premergător golului marcat de Nsimba, chiar la autorul reușitei.  

„Am auzit experții de la televizor că e ofsaid. Am fost frustrat pentru prima oară, dar acum nu pot decât să râd. S-a întâmplat în fața mea. Ce pot să spun după meci, dacă toată lumea spune că e ofsaid? 

Nu e treaba mea să spun că e ofsaid, dar dacă experții spun nu e prima dată când pierdem din cauza arbitrajului într-un meci important. S-a întâmplat și cu Rapid”, a reacționat Zeljko Kopic, la flash-interviuri. 

Echipele utilizate

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău (Băluţă 79'), Mekvabishvili (Creţu 90'), Bancu - D. Matei (Băsceanu 79'), Etim (Nsimba 58'), Teles (Baiaram 46'). Antrenor: Filipe Coelho.
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Soro (Mihai 50'), Gnahore, Milanov (Duţu 73') - Musi (Ikoko 86'), Puşcaş (Pop 73'), Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic.
  • Cartonaşe galbene: / Kopic 90+4', Opruţ 90+6'

Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs, ajutat la cele două linii de Mihai Marius Marica şi Adrian Vornicu. În camera VAR au fost Cătălin Popa şi Lucian Rusandu, arbitrul de rezervă a fost Andrei Moroiţă, iar observator Cristian Nica.

