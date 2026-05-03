Andrei Nicolescu anunță ce va face Dinamo, după gafa care a schimbat rezultatul meciului de la Craiova

Au marcat Cicâldău 61' şi Nsimba 90'+1 pentru olteni, respectiv Stoinov 59.

Zeljko Kopic, revoltat din cauza arbitrajului

Imediat după meci, antrenorul „câinilor roșii”, Zeljko Kopic, și-a exprimat revolta pentru eroarea uriașă de arbitraj comisă de brigada condusă de Szabolcs Kovacs, care nu a semnalizat un ofsaid evident premergător golului marcat de Nsimba, chiar la autorul reușitei.

„Am auzit experții de la televizor că e ofsaid. Am fost frustrat pentru prima oară, dar acum nu pot decât să râd. S-a întâmplat în fața mea. Ce pot să spun după meci, dacă toată lumea spune că e ofsaid?

Nu e treaba mea să spun că e ofsaid, dar dacă experții spun nu e prima dată când pierdem din cauza arbitrajului într-un meci important. S-a întâmplat și cu Rapid”, a reacționat Zeljko Kopic, la flash-interviuri.

Echipele utilizate

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Soro (Mihai 50'), Gnahore, Milanov (Duţu 73') - Musi (Ikoko 86'), Puşcaş (Pop 73'), Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic.

Cartonaşe galbene: / Kopic 90+4', Opruţ 90+6'

Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs, ajutat la cele două linii de Mihai Marius Marica şi Adrian Vornicu. În camera VAR au fost Cătălin Popa şi Lucian Rusandu, arbitrul de rezervă a fost Andrei Moroiţă, iar observator Cristian Nica.