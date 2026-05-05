Marian Copilu, cel care a fost un pilon important în perioada în care CFR Cluj a câștigat cinci titluri la rând în Superligă, ar urma să revină în Gruia. Revenirea acestuia va provoca, însă, plecarea lui Bogdan Mara (48 de ani) de la echipă.

Directorul sportiv și-a dat demisia și l-a anunțat deja pe Neluțu Varga că nu va mai lucra la CFR Cluj. Motivul? Mara nu se vede lucrând din nou cu Marian Copilu.

Bogdan Mara a plecat de la CFR Cluj: ”Ieri a fost ultima zi”

Astfel, Mara își încheia ”mandatul” la CFR Cluj după cinci ani. În total, a lucrat în Gruia nouă ani, dacă punem la socoteală și perioada 2017-2020. Acesta a mai activat la cluburi precum ASA Târgu Mureș și Astra Giurgiu.

”Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții. Și i-am spus patronului că, din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei. Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă. Nu pot să lucrez cu cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR Cluj. Sunt de 9 ani sau 10 ani acolo, de când a preluat Neluțu Varga pe CFR Cluj.

Demisia am depus-o de ieri. Mi s-a transmis că vine o nouă conducere, care se va ocupa de tot ce se întâmplă în club. (n.r. Marian Copilu va decide tot?) Da. De aceea am decis să plec. Să nu primesc niște bani pentru care nu muncesc.

Nu are sens. De ce să mai stau. Ultima mea zi la CFR Cluj a fost ieri. Nu mai sunt oficial la CFR Cluj. Au fost ani buni. E greu, sentimental. Sunt alături de băieți, de Pancu, de toți băieții, de domnul Iuliu Mureșan. Nu vreau să stau, de decor, să câștig niște bani”, a spus Bogdan Mara, potrivit Fanatik.ro.

Poate ajunge la Dinamo: ”Am o relație bună cu Nicolescu”

Sunt șanse bune ca Mara să nu stea foarte mult liber de contract. În această perioadă va există o discuție cu Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, cu care susține că ar avea o relație foarte bună.

”(n.r. cu Dinamo au continuat discuțiile în ceea ce te privește?) Da, există anumite discuții. Nu vreau să spun mai multe acum. Vreau să închei colaborarea cu CFR. Am o relație foarte bună cu Andrei Nicolescu.

Respect foarte mult proiectul lor pe care îl fac acolo. Sunt convins că, în scurt timp, acest proiect bun, sănătos, cu perspective sănătoase, va aduce rezultate. Dacă se va considera că e nevoie de serviciile mele acolo, totul este deschis”, a mai spus Mara.