„Nici FCSB și nici CFR Cluj nu au jucători ca el” Constantin Budescu, lăudat la cote maxime în urma revenirii la Petrolul Ploiești

Budescu a mai evoluat la Petrolul Ploiești la începutul carierii sale fotbalistice, în perioada 2005 - 2011. A revenit în angrenajul "lupilor galbeni" în urma unei pauze de 11 ani și este pregătit să dovedească faptul că formația se poate baza pe serviciile sale.

Fostul jucător al Petrolului, Valeriu "Vivi" Răchită, a vorbit despre Budescu și a evidențiat faptul că nicio altă echipă nu mai are un fotbalist precum acesta, nici măcar FCSB sau CFR Cluj.

Răchită: „Sunt rari jucătorii precum Budescu”

„Păi, aceşti jucători sunt rari, nu numai Petrolul are nevoie. Hai să ne uităm la FCSB. Are? Hai să ne uităm la CFR. Are? Sunt rari jucătorii precum Budescu. Şi eu l-am sfătuit de multe ori să vină şi mă bucur că a luat decizia asta. Petrolul are nevoie de Budescu.

Chiar dacă va fi o perioada dificilă, pentru că vine după o accidentare gravă, Budescu va ajuta Petrolul să rămână în Liga 1 (n.r. - Superligă), pentru că e un jucător care îţi poate face o fază de gol, o pasă, un gol, o centrare, să te salveze după 90 de minute de chin.”, au fost cuvintele lui Vivi Răchită, potrivit Orange Sport.

Budescu, la Petrolul

Petrolul a anunțat oficial transferul lui Constantin Budescu, care a semnat un contract pe două sezoane cu ploieștenii.

„Sunt foarte fericit că m-am întors la echipa de la care am plecat, practic, către fotbalul mare! Am spus-o întotdeauna că vreau să joc pentru Petrolul în primul eșalon și iată că voi avea această ocazie! Sper să revin cât mai repede și abia aștept primul meci pe Ilie Oană!”, a spus Constantin Budescu, pentru site-ul oficial al clubului.