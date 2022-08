Nicolae Dică a ales un prim 11 ofensiv pentru Dunajska Streda. În ce rol l-a repartizat pe Tavi Popescu 

Tavi Popescu va juca în spatele vârfului

Nicolae Dică a ales să trimită pe teren în meciul din Slovacia cu un prim 11 din care fac parte și ultimii doi jucători transferați: David Miculescu și Bogdan Rusu.

Dacă sistemul defensiv e format din cvartetul clasic, cu Ov.Popescu, Dawa, Tamm și Radunovic, în fața apărării au fost repartizați Olaru și Edjouma, doi fotbaliști cu veleități ofensive, semn că antrenorul roș-albaștrilor va juca o carte importantă, prin care să încerce să ia un avantaj încă din manșa tur.

FCSB, echipa de start

Miculescu a fost repartizat în extrema dreaptă, în locul lui Andrei Cordea, suspendat, într-un trident din care mai fac parte Octavian Popescu și căpitanul Florinel Coman.

Nicolae Dică mizează tot în atac pe un alt nou venit, Bogdan Rusu (32 de ani), care se pare că l-a convins în doar trei zile pe antrenorul de la FCSB.

Cum arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu DAC Dunajska Streda

Târnovanu - Ov.Popescu, Dawa, Tamm, Radunovic - Olaru, Edjouma - Miculescu, Oct.Popescu, Coman - Rusu

Rezerve: A. Vlad - Haruț, Șut, I. Stoica, Lixandru, Oaidă, Pantea, Bouhenna, Musi, Mamut

Gigi Becali a afirmat în urmă cu câteva zile că are mari așteptări de la David Miculescu, trimis azi direct în formula de start de antrenorul Nicolae Dică.

"Eu nu prea mă uit la meciuri, dar când juca UTA mă uitam la el. Eu sunt cu ochii să fac bani, să iau ce e mai bun. M-a sunat MM după meciul cu Petrolul și a zis: 'Bă, Gigi, al tău a câștigat singur meciul cu Petrolul, a dat două goluri'.

Nu știam la ce se referă: 'Al tău, mă, Miculescu!'. Atunci stai, mă, că reluăm. Am plătit clauza, băiatul a venit. Acum se antrenează cu noi, mâine joacă titular.

Am așteptări. Eu îl știu pe el. Așteptările de la el sunt în viitorul apropiat. Eu l-am luat să-l vând peste doi ani. E băiat cuminte, iubește fotbalul, e cuminte, e liniștit, nu are alte vicii. M-am interesat de toate”, a declarat Gigi Becali.

"Eu habar n-aveam, nu mă uit la meciuri. Am zis să mă uit și eu puțin la CFR. Când am văzut, pac, gol cu șpițul! Bă, ce gol a dat ăsta, mă? Gol de fotbalist! Gol frumos, nu oricine dă gol de acolo ca el. Mai trece ceva, pac, cu capul, nu cum dau unii, cu ceafa, cu umărul. Nu, cu capul, gol de atacant! I-am dat telefon lui MM: 'Bă MM, tu știi de unul Bogdan Rusu?' / 'Cum să nu-l știu?' / 'Mâine vreau să-l iei' / 'Nu, că stai să vezi, că e, că nu e, eu am zis mereu la emisiuni' / ''Mă, spune-mi mie când vezi un jucător, nu la emisiune'. El a zis că l-a tot lăudat la emisiune.

Le-am zis: dați-mi mie numărul primarului. Hai, mă, să vorbească Gigi Becali cu primarul, să vedem dacă îl dă sau nu. El (n.r - pe Bogdan Rusu) l-am sunat aseară, la pauza meciului. Nu credea nici el. L-am sunat pentru că n-aveam atacant. Am zis: 'Bă Mihaie, hai să luăm un atacant, noi nu putem să câștigăm meciuri fără atacant'. Am vorbit eu cu primarul. Le-am zis că le dau 100.000, încă 100.000 dacă ne calificăm mai departe și încă 50.000 dacă intrăm în grupe.

Am terminat cu el, a venit băiatul, după care l-au sunat unii de la alte echipe, că îi dau 25.000 de euro pe lună. El a zis că e om de onoare și că dacă i-a promis lui nea Gigi, la el merge! Nu de la Craiova, de prin Ardeal", a spus Gigi Becali.