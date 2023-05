„Ne-am bătut joc de campionat!” Unul dintre sponsorii lui FC Argeș, nemilos după sezonul ratat al echipei din Pitești

Tudose a evidențiat că, în ciuda unui buget bun pentru Liga 1, FC Argeș nu a reușit să își atingă obiectivele din cauza modului în care s-au făcut achizițiile de jucători.

„A fost un egal care păstrează speranțele (n.r. - 2-2, cu UTA Arad, etapa 7). Era un meci pe care trebuia neapărat să nu-l pierdem pentru a rămâne în cărțile evitării locului direct retrogradabil și pentru a putea spera la baraj. Să zic așa, obiectivul a fost atins, dar, personal, nu sunt mulțumit, pentru că mi-am dorit și normal era să obținem o victorie ca să ieșim de pe acest loc blestemat ce duce direct în Liga a doua. Dar una este ce îți dorești, alta este ce poți. A fost un egal care ne păstrează în luptă. Dacă reușeam o victorie, totul depindea numai de noi, dar acum suntem și la mâna altora. Sper ca acest egal să ne țină în viață.

„Jocul nu m-a mulțumit!”

Depinde acum doar de noi, de cum ne organizăm jocul ca să evităm locul retrogradabil. Jocul nu m-a mulțumit, atitudinea unora dintre jucători nu m-a mulțumit, dar, ca să fac o comparație cu sezonul trecut, când am intrat în play-off, ne-am bătut joc de acest campionat, prin modul în care am făcut achizițiile în vară, prin modul în care le-am permis ambilor antrenori să facă aceste achiziții de jucători și prin modul în care am permis să se schimbe 17 sau 11 jucători. Gândiți-vă că noi în acest moment avem 35-36 de jucători pe care îi plătim, dar noi nu putem să folosim nici măcar 19-20. Adică, apelăm tot la copii și la Centrul nostru de juniori.

Este frustrant când ai un buget atât de bun pentru Liga I, cum a avut FC Argeș anul acesta, când ai ajuns să plătești niște jucători care pur și simplu nu au nimic cu FC Argeș, care sfidează orice regulă de bun simț și de comportament! Ce să facem? Singura direcție în care trebuie să mergem este salvarea Argeșului și eu rămân ferm convins că vom reuși această salvare”, a spus Viorel Tudose, potrivit Jurnalul de Argeș.

Deși nu mai depinde doar de ea, FC Argeș încă mai are șanse să se salveze de la retrogradarea directă, însă nu-i va fi deloc ușor, deoarece va întâlni în ultimele două meciuri din playout pe FCU Craiova (14.05) și Petrolul Ploiești (19.05).