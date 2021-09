„Le-am spus un punct de vedere!” Reacția lui Cosmin Olăroiu când a fost întrebat despre o revenire în Liga 1

Cosmin Olăroiu este liber de contract începând cu 10 februarie 2021, după despărțirea de Jiangsu.

Antrenorul de 52 de ani a dezvăluit că a purtat mai discuții cu mai multe cluburi din Liga 1, însă nu s-a concretizat niciuna.

În această vară, Cosmin Olăroiu a fost dorit la atât la Universitatea Craiova, cât și la FCSB. S-a vorbit inclusiv despre interesul campioanei CFR pentru „Oli” în momentul în care Șumudică a fost îndepărtat de la echipă.

„N-am văzut oferte de la nicio echipă din România. Au fost doar discuţii eu le-am spus un punct de vedere şi atâta tot

Nu cred că putem vorbi de FCSB după venirea lui Edi Iordănescu pentru că nu a avut timpul necesar pentru a-şi pune amprenta jocului.

Are nevoie şi el de timp. Fiecare club are o strategie, are un mod al lui de a desfăşura activitatea. Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni”, a explicat tehnicianul.

Cosmin Olăroiu a antrenat ultima oară în Liga 1 în 2007, când a pregătit-o pe FCSB.