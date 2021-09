FCSB a transferat pe o parte și a pierdut pe alta! Un fotbalist revenit la echipă s-a accidentat din nou

Gigi Becali a pariat pe un cal beteag!

Adrian Șut (22 de ani), „pariul” lui Gigi Becali, revenise în lotul FCSB-ului după accidentarea suferită în luna mai, în timpul playof-ului sezonului trecut, însă a fost din nou scos din lot de Edi Iordănescu, după ce a resimțit dureri la genunciul drept, la care a suferit o intervenție chirurgicală.

Așadar, Edi Iordănescu nu va putea conta pe serviciile fotbalistului la derbiul cu Dinamo, care se va disputa, duminică (12 septembrie).

„Practic putem să îi folosim cu Dinamo (jucătorii care au venit în această pauză), dar sunt în proces de gândire, trebuie gândit atent. Claudiu are ceva timp de când nu s-a mai antrenat în condiții normale, trebuie să avem grijă de el, e un fotbalist de valoare, care bine folosit va avea un aport mare, dar nu aș vrea să îl expunem. E valabil și pentru Vali Gheorghe, eu l-am debutat, i-am dat încredere, dar și el, intrase într-un recul, asta e realitatea, din punct de vedere mental.

Depinde de la jucător la jucător. Cred că în 2-3 săptămâni vor fi la 100%, dar asta nu înseamnă că nu îi vom folosi mai repede. Astăzi i-am scos mai devreme pentru a-i proteja.

Keșeru poate fi oricând o soluție cât timp este bine pregătit, dacă evoluțiile sale sunt bune, sunt sigur că poate oricând să joace la națională.

Din informațiile pe care le am, Ongenda e un caz închis. La fel, nu cred că se pune problema, e o situație mai complexă, a fost deja refuzată oferta înaintată din partea noastră. Trebuie să găsim soluții, suntem extrem de puțini numeric. Nu putem să ne uităm la situațiile din trecut, dar sunt cel puțin 5 jucători care în sezonul trecut se regăseau în primul 11 și nu mai sunt. Mă gândesc la Man și Moruțan, mă gândesc la Șut, care a revenit și a ieșit iar din lot, se resimte, trebuie să avem grijă cu el. Tănase și Coman, care lipsesc două luni. Jucători cu cifre, în momentul ăsta au dispărut, avem nevoie de jucători care să aducă plus valoare imediată. Am preluat un grup de jucători tineri, cu potențial, dar trebuie să luăm decizii care se recomandă.

Din punctul meu de vedere, am mai avea nevoie de doi jucători în momentul de față”, a spus Edi Iordănescu, la Digi Sport.

FCSB a transferat doi fotbaliști după venirea pe banca tehnică a lui Edi Iordănescu. Este vorba de Keseru și Vali Gheorghe.