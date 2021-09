Gikiewicz câștigă în continuare procese împotriva fotbalului românesc! După FCSB, un alt club din Liga 1 trebuie să îi plătească bani, deși nu a jucat acolo

Din articol Becali îl face praf de fiecare dată când are ocazia

Lukas Gikiewicz a jucat doar patru meciuri în Liga 1.

Atacantul polonez a ajuns la FCSB în 2019, însă a intrat rapid în dizgrația patronului Gigi Becali. Gikiewicz a fost trimis la echipa a doua și a primit, drept mașină de serviciu, un Matiz. Imediat după plecarea din România, acesta a început să atace clubul lui Gigi Becali în instanță.

Totuși, Gikiewicz nu se luptă doar cu FCSB. Atacantul ar fi semnat un contract cu Gaz Metan Mediaș pe 1 august 2019, însă ulterior clubul i-a transmis că înțelegerea nu este valabilă deoarece mailurile experiate de club sunt falsuri.

Gikiewicz a reușit să dovedească în instanță că a semnat un contrac cu echipa din Sibiu. Nu se știe exact care este suma pe care trebuie să o încaseze de la Gaz Metan Mediaș.

”La 31 august, TAS a emis o decizie cu privire la apelul lui Lukas Gikiwicz împotriva Camerei de soluționare a litigiilor de la FIFA, privind lipsa unui contract de muncă valabil între jucător și club.

TAS a respins poziția FIFA și a concluzionat că a existat un contract valabil între părți.

În consecință, Gaz Metan Mediaș a fost găsită vinovată pentru rezilierea înainte de vreme a contractului lui Gikiewicz, fără cauză justă”, au anunțat cei de la Sila International Lawyers, compania ce s-a ocupat de cazul lui Gikiewicz.

Becali îl face praf de fiecare dată când are ocazia

Lukas Gikiewicz este o țintă tradițională a lui Becali. Atacantul polonez nu a reușit niciodată să îi facă pe plac patronului. Becali îl face praf pe Gikiewicz de fiecare dată când are ocazia, chiar daca fostul său fotbalist câștigă proces după proces împotriva echipei sale.

"Ce acuzatii? Intrebati pe toti, sa dea interviuri, sa zica ce fac eu. Ce mare lucru? Nu exista decizia TAS, nu e decizia TAS, nu am fost inca la TAS. Am fost la Comisiile de la FIFA. Nu a existat condamnare.

Comisia a zis ca au fost practici nu stiu cum si noi trebuie sa-i platim contractul pana la final, deci nu e nicio amenda. Eu n-am intrerupt contractul, el a plecat. El facea niste lucruri la antrenament care ne deranjau.

Asa ca i-am zis lui Vali sa-i ia masina, sa nu mai deranjeze antrenamentele. El sfida echipa, nu voia sa se antreneze, se ducea la marginea terenului, pe el nu-l interesa, sfida! Eu am spus la Comisii, am dat si probe, ca era filmat tot ce facea el. N-au tinut cont, daca asa au spus, asa au spus.

Oricum trebuia sa-i platesc 100.000 de euro daca statea, dar mai bine ca a plecat. Era contract, trebuia sa-i dai. Noi i-am propus sa-i dam cinci salarii. Minte!

Minte, n-am tipat eu la nimeni. Eu nu merg la vestiar. Probabil se refera la sala de mese, ca eu in vestiar nu intru niciodata. Eu n-am tipat la nimeni. Putem sa comentam decizia, ca sa stie lumea despre ce-i vorba. Nu e condamnare, nu e amenda, sunt banii pe care trebuia sa-i dau pe contract. El nici nu voia sa iasa, i-a spus antrenorul sa iasa de pe teren ca nu se antrena si nu voia sa iasa.

Ce sa comentez eu ce spune un vagabond? El a spus niste minciuni, e si mai ofensator. El spune ca am tipat eu la jucatori... El a fost de acord sa semnam pe sase luni, dar nu se poate. Am semnat pe un an, dar el a semnat si o hartie de reziliere.

Cand am vrut sa plece, noi i-am zis ca-i dam banii pe sase luni sa plece. N-a acceptat, a cerut banii pe un an, a zis ca hartie de reziliere nu e valabila. Asta a facut el la Comisii. El a luat in plus vreo 40.000 de euro", a spus Gigi Becali, în luna iunie, la Digisport.