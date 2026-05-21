Andrei Rațiu se pregătește de finala UEFA Conference League, unde Rayo Vallecano o va înfrunta pe Crystal Palace, pe 27 mai, la Leipzig. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, nu mai devreme de ora 22:00.

Andrei Rațiu a făcut anunțul despre transfer: „Am făcut istorie”

Cu câteva zile înainte de meciul decisiv, Rațiu a vorbit despre parcursul echipei și despre momentul special pe care îl traversează.

„Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala. Este încă un pas în cariera mea”, a declarat internaționalul român.

Întrebat despre viitor, Rațiu a recunoscut că evoluțiile sale au atras interes, însă spune că nu vrea să se gândească la mercato înainte de finală.

„Sunt într-un club bun, într-o ligă bună. Vor veni echipe, dar acum sunt concentrat pe finală. Ar fi un pas important în carieră”, a mai spus românul la Digi Sport.

În actuala stagiune, fundașul român a bifat 48 de meciuri, cu un gol și patru assisturi. Evoluțiile sale l-au propulsat la o cotă de aproximativ 18 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.