"Francezul" din staff-ul lui Dan Petrescu care are un mare merit pentru succesul lui CFR Cluj din ultimul an

CFR Cluj a impresionat in acest inceput de sezon prin pregatirea fizica impecabila si prin prospetimea fotbalistilor.

Daca FCSB si-a concediat preparatorul fizic dupa doar cateva etape, patronul considerand ca acesta poarta o parte de vina pentru desele si gravele accidentari ale jucatorilor, situatia sta diferit la CFR Cluj. Echipa clujeana a impresionat in acest inceput de sezon prin lipsa accidentarilor musculare grave, prin vigoarea si prospetimea fotbalistilor, care i-a adus la acelasi nivel calitativ cu adversari ca Celtic, Slavia Praga sau Lazio. De asemenea, staff-ul lui Dan Petrescu a reusit sa obtina un tonus bun de la jucatori trecuti bine de 30 de ani, sa integreze juniori in lotul echipei mari, dar si sa faca ca toti fotbalistii intrati pe gazon, indiferent de competitie, sa arate acelasi nivel al pregatirii fizice.

De acest lucru este responsabil Cristian Dragota, care a fost numit preparator fizic al lui CFR Cluj in februarie 2017. El si-a inceput cariera ca preparator fizic la centrul de copii si juniori al echipei CFR Cluj, precum si la echipa U19, in 2010. A colaborat cu intermitente, in trecut, si la echipa mare cu Alin Minteuan, Ioan Andone, Paolo Sergio, Eugen Trica si Vasile Miriuta. A mai lucrat la echipele APOEL Limassol, ETO Gyor si Petrolul. Nascut in judetul Bistrita-Nasaud, Dragota si-a completat studiile din tara noastra cu un Master in Sport la Universite de Picardie Jules Verne (Amiens, 2010-2012) si cu o diploma de preparator fizic la standarde europene la Universite Claude Bernard (Lyon, 2011-2012), ambele din Franta. Pana in vara anului trecut, Dragota a fost ajutat de Bogdan Aldea, fost fotbalist la Dinamo, Petrolul, Otelul, Urziceni sau Poli Iasi, care a plecat in China cu Dan Petrescu si a preferat sa ramana in continuare la Guizhou Hengfeng FC, sub comanda managerului Hao Haitao.

STAFF-UL TEHNIC AL LUI CFR CLUJ:

Antrenor principal - Dan Petrescu

Antrenori secunzi - Alin Minteuan, Valeriu Bordeanu, Cristian Moldovan (portari)

Preparator fizic - Cristian Dragota

Team Manager - Cristian Panin

MECIURILE JUCATE DE CFR CLUJ IN ACEST SEZON:

SUPERCUPA ROMANIEI:

Viitorul 0-1

LIGA 1:

Poli Iasi 1-1

Academica Clinceni 4-1

Dinamo 1-0

Chindia 4-1

Hermannstadt 3-0

Sepsi 1-1

FC Botosani 4-1

Astra 2-3

FC Voluntari 5-0

PRELIMINARII CHAMPIONS LEAGUE:

Astana 0-1 si 3-1

Maccabi Tel Aviv 1-0 si 2-2

Celtic 1-1 si 4-3

Slavia Praga 0-1 si 0-1

EUROPA LEAGUE:

Lazio 2-1