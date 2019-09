CFR CLUJ - LAZIO, LIVE 19:55 | Clujenii spera la o victorie URIASA! Lazio, fara Radu Stefan in lot! Echipele probabile

CFR - Lazio este in aceasta seara, de la ora 19:55, livetext pe www.sport.ro si pe aplicatia sport.ro

CFR Cluj isi incepe aventura europeana cu un meci de foc, contra lui Lazio. Dan Petrescu spera ca Radu Stefan sa ramana la Roma si sa nu joace impotriva CFR-ului.

Dan Petrescu nu a fost tocmai impresionat de meciul fabulos reusit de Nicolae Stanciu in UEFA Champions League si spune ca il asteapta pe tanarul mijlocas sa stralucesca si la echipa nationala.

"Nu-mi reprosez ca Vinicius nu e pe lista UEFA. Imi pare rau doar ca avem prea putini jucatori pe lista, doar 19 ani. Sunt probleme ca sunt jucatori ca nu au meciuri in picioare. Am avut foarte multe meciuri, s-a resimtit. Eu ma concentrez doar la urmatorul meci. Daca ma gandesc la doua meciuri nu imi iese strategia. Ma gandesc la meciul cu Lazio, si joi seara ma voi la gandi la FCSB.

Bogdan Mara: "Totul va depinde de inspiratia lui Dan"



Managerul sportiv al clujenilor, Bogdan Mara, a vorbit despre partida din aceasta seara si spune ca totul va depinde de inspiratia lui Dan Patrescu, pentru a obtiune o victorie miraculoasa.

"Totul va depinde din nou de inspiratia lui Dan, ce le va transmite jucatorilor si de prsetatia lor din teren, determinare va fi, atitudine va fi, dar pentru a o invinge pe Lazio e nevoie de mult mai mult, avem nevoie de o minune pentru a invinge Lazio. Nu vin jucatori importani, dar si ceilalti, nu a venit Immobile, dar in fata va juca Correa, ce sa zicem au un lot puternic, un lot numeros, nu se va simti lipsa. E o echipa extrem de puternica, se va lupta pentru primele 4 locuri in Italia, este o forta in campionatul lor.

Din pacate si noi avem anumiti jucatori pe care nu ne putem baza, nu ne va fi usor, mereu am avut absente importante in lot, dar cei care au intrat si-au facut datoria, pentru ca si noi avem un lot numeros, baietii isi dau viata si incearca sa faca tot", a spus Mara la PRO X.

Stefan Radu nu e in lotul lui Lazio



Fara sa stie lotul deplasat de Inzaghi pentru meciul de la Cluj, Dan Petrescu declara la conferinta de presa premergatoare partidei ca si-ar dori ca Radu Stefan sa ramana la Roma si sa nu joace contra sa.

"Radu Stefan e o legenda a lui Lazio, pacat ca nu a vrut sa mai vina la nationala. Sper sa ramana la Roma si sa nu joace contra noastra", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa

E greu de spus cine e jucatorul momentului. Stanciu a facut un meci bun ieri. Poate la echipa nationala nu a jucat cum a jucat aseara contra lui Inter. Sper ca la nationala sa fie la fel de bun cum a fost aseara.

Revine Culio



O alta veste buna pentru CFR Cluj este revenirea lui Culio. Argentinianul s-a accidentat chiar inaintea dublei cu Celtic si a ratat nu mai putin de 10 meciuri in toate competitiile pentru CFR.

Desi a ajuns la 36 de ani, Culio ramane un om de baza la CFR Cluj si are o contributie importanta la renumele european al clubului ardelean. Culio deschidea drumul catre Europa pentru CFR cu golurile sale din meciul cu alti italieni, AS Roma, in 2008. Atunci, CFR castiga cu 2-1 pe Olimpico.

Lazio se teme de Omrani



Simone Inzaghi a studiat-o pe CFR Cluj si a avut numai cuvinte de lauda despre echipa din Gruia.

Principalul pericol in ochii lui Inzaghi este Billel Omrani:

"Este o echipa fizica, cu jucatori excelenti. Mie, personal mi-a placut Omrani, francezul care este un jucator excelent, foarte puternic pe care trebuie sa-l avem sub observatie in mod special", a spus antrenorul lui Lazio.

Echipele probabile:

CFR: Arlauskis-Susici, Cestor, Burca, Camora-Djokovic, Bordeianu, Aurelio-Deac, Omrani, Paun

Lazio: Strakosha-Vavro, Acerbi, Bastos-Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Berisha, Jonny-Correa, Caicedo