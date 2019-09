CFR CLUJ - LAZIO 2-1 | Victorie uriasa pentru echipa lui Dan Petrescu! Omrani ii duce pe clujeni pe primul loc: "Am reusit sa fac diferenta si sa inscriu golul victoriei"

CFR Cluj a jucat foarte bine in repriza a doua si a intors scorul. CFR Cluj a invins-o pe Lazio cu 2-1 si este pe primul loc in grupa.

CFR Cluj nu a inceput meciul foarte bine si a intrat la vestiare condusa. In startul celei de-a doua reprize, Dan Petrescu l-a introdus pe Omrani in locul lui Traore si jocul clujenilor s-a schimbat radical. Omrani a reusit sa inscrie golul victoriei in minutul 75.

"A fost un meci mare cu o echipa foarte buna. Suntem foarte fericiti, ei au inscris primii dar dupa aceea a trebuit sa intoarcem rezultatul si am reusit acest lucru. Am incercat sa facem diferenta.

Paun mi-a dat pasa, am tras din prima. Am dat in bara, am vazut ca portarul advers nu vine spre minge si apoi am plasat acea lovitura de cap", a spus atacantul.

Omrani a bagat frica in Inzaghi inainte de meci, dar cu toate astea a fost doar rezerva: "E excelent, trebuie sa-l avem sub observatie in mod special!", spunea Inzaghi inaintea partidei.

Atacantul nu a parut deranjat de faptul ca a fost rezerva si e fericit ca si-a facut treaba:

"Trebuie sa accept faptul ca nu am fost in primul 11, mi-a spus Dan Petrescu ca trebuie sa fiu pregatit, ca pot intra oricand. Am reusit sa fac diferenta si sa inscriu golul victoriei", a spus Omrani.

CFR Cluj este pe prima pozitie in Grupa E, dupa ce Rennes - Celtic s-a terminat 1-1.

"Speram sa ramanem pe aceasta pozitie in grupa", a incheiat Omrani.