CFR CLUJ - LAZIO | De la outsideri, la lideri de grupa! Adi Paun: "Sper sa ramanem lideri cat mai mult timp"

Victorie importanta pentru CFR in startul de sezon Europa League impotriva favoritilor, Lazio.

CFR s-a impus cu 2-1 in fata celor de la Lazio, prin golurile marcate de Deac din penalty si Omrani din pasa inspirata a lui Adi Paun. Autorul pasei decisive a vorbit dupa meci, bucuros de victoria obtinuta.

"Este un sentiment frumos, ma bucur ca am reusit sa ii batem, sper sa nu ne oprim.

Mi-a multumit dupa finalul meciului, nu trebuie sa imi multumeasca mie, ci intregii echipe, toti am muncit. Am inceput tematori, dupa 30 de minute am inceput sa pasam, a venit penalty-ul care ne-a dat curajul si dupa pauza am intrat in meci.

La inceputul saptamanii am lucrat sistemul, nu era nou, l-am jucat si in campionat, ma bucur ca a dat roade. Nu stiu daca i-am surprins pe italieni prin schimbarea sistemului, probabil nu se gandeau ca vom fi agresivi cum am fost azi.

Sper sa ramanem lideri cat mai mult timp", a spus Adrian Paun dupa meci la Digi Sport.