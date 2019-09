Eroul CFR-ului putea ramane pe banca: Petrescu l-a pedepsit pentru ce a facut in timpul saptamanii si l-a tinut rezerva! SuperDan mai voia un penalty: "Nu stiu daca ati vazut!"

Dan Petrescu a fost la un pas sa-si lase eroul pe banca. Omrani nu s-a antrenat pe placul lui Dan Petrescu in timpul saptamanii, a inceput meciul pe banca si ar fi putut ramane acolo.

In cele din urma, antrenorul CFR-ului l-a trimis pe Omrani in teren, iar atacantul a marcat golul victoriei.

"Nu sunt eu cel mai important om al serii, echipa este. Nu a fost usor pentru ca am schimbat sistemul si ii inteleg pe jucatori. Nu am avut o agresivitate buna in prima repriza. Golul marcat de Deac a venit la timp si cred ca am mai avut un penalty, nu stiu daca ati vazut. Bilel a intrat bine in meci, dar a ratat prea mult. La un asemenea nivel nu ai voie sa ratezi. S-a antrenat rau si a inceput meciul pe banca. E o victorie foarte importanta pentru clubul CFR. Nu e prima data cand joc cu 5 fundasi centrali. Si in China am jucat cu trei fundasi centrali in Liga Campionilor", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.