Edi Iordănescu și-a luat preparator fizic de la CFR Cluj: "Am bătut palma!". De ce a picat varianta Thomas Neubert

Dacă în cazul poziției de antrenor secund lucrurile nu sunt momentan clare, Edi Iordănescu a anunțat că a bătut palma cu Cristian Dragotă, preparatorul fizic de la CFR Cluj.

Cristian Dragotă, preparator fizic la naționala României

Dragotă și-a început cariera la centrul de copii și juniori al lui CFR Cluj, iar în 2017 a fost promovat la prima echipă.

Preparatorul fizic își va desfășura activitatea la echipa națională în paralel cu cea de la campioana României, spune Edi Iordănescu, care explică și de ce nu a putut ajunge la o înțelegere cu Thomas Neubert, de la FCSB.

"În linii mari, am bătut palma cu Cristi Dragotă, pe care l-am avut la CFR Cluj. A fost şi Tommy Neubert pe lista scurtă, ei doi au fost în principal. În primul rând a contat că i-am cunoscut, am lucrat cu ei, am colaborat, am făcut-o bine. Cu Tommy chiar în două rânduri, şi la CSKA Sofia. Amândoi şi-au arătat deschidere. Ne-am dus către Cristi Dragotă şi pentru că disponibilitatea a fost mai mare şi din partea clubului, dar şi întelegere.

În plus, ei sunt mai acoperiţi decât este FCSB pentru că au doi preparatori fizici. Pot acoperi perioadele în care Cristi va fi cu noi fiind vorba de un part-time, nu full-time", a spus Edi Iordănescu, potrivit as.ro.

În prezent, din staff-ul lui Edi Iordănescu mai fac parte secunzii Florin Constantinovici și Leo Toader, însă selecționerul a anunțat că vrea încă o persoană pentru această poziție.

De asemenea, în staff-ul lui Edi Iordănescu va fi și vechiul său colaborator, Alexandru Radu, fost coleg de la juniorii Stelei, din anii' 80, care va ocupa funcția de analist video.