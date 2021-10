„FCSB juca mai bine înainte de Edi Iordănescu!” Antrenorul roș-albaștrilor, criticat după victoria chinuită cu Chindia

FCSB a câștigat pe muchie de cuțit meciul cu Chindia Târgoviște. Lucian Rusandu a dictat o lovitură de la 11 metri pentru vicecampioana României în minutul 90+5, iar Constantin Budescu a punctat, marcând primul gol de la revenirea la clubul roș-albastru.

Cu toate că a avut un om în plus încă din minutul 8, FCSB a decis soarta meciului la ultima fază a jocului. Iar Vasile Miriuță susține că jocul echipei pregătite de Edi Iordănescu suferă. De asemenea, acesta susține că roș-albaștrii aveau evoluții mai bune cu Dinu Todoran pe banca tehnică.

Miriuță: „Se bucurau de parcă au câștigat Champions League”

„Se bucurau de parcă au câştigat Champions League. Te bucuri că baţi aşa Chindia? E o victorie mincinoasă. Nu am nimic cu ei, dar FCSB juca mai bine înainte. FCSB juca mai bine înainte de Edi Iordănescu, echipa arăta mai bine. Asta e părerea mea. De mai mult timp am spus, nu e prima dată, şi înaintea meciului cu Chindia am spus că FCSB joacă slab”, a declarat Vasile Miriuță pentru looksport.

