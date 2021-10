„Crețu a recunoscut că nu l-a atins!” Jucătorii Chindiei Târgoviște acuză arbitrul după înfrângerea cu FCSB 

FCSB a câștigat dramatic meciul cu Chindia Târgoviște, din a 11-a etapă a Ligii 1. Arbitrul a acordat un penalty pentru roș-albaștrii, la ultima fază a meciului, iar Constantin Budescu a fructificat lovitura de pedeapsă, marcând primul gol de la revenirea clubului patronat de Gigi Becali.

Cu toate că a avut un om în plus din minutul 8, când Kocic a văzut cartonașul roșu pentru faultul comis asupra lui Crețu, echipa lui Edi Iordănescu a obținut o victorie cu emoții.

Însă jucătorii Chindiei îl acuză pe Lucian Rusandu pentru modul în care a destabilizat meciul. De asemenea, Daniel Florea susține că Valentin Crețu a recunoscut că nu a fost atins de Kocic.

„Crețu a recunoscut ca nu l-a atins, când m-am utat la Rusandu, eu eram la doi metri de fază, că avea la buzunare, se uita peste tot sa scoată cartonașele. I-am zis: 'Stai! Nu îți bate joc de el, nu destabiliza meciul'.

Noi până în minutul 30 nu știu dacă am avut vreun fault sau un out, ce putem face noi? Să judecăm arbitrii? Noi am ieșit victorioși azi de pe teren. Am luptat și am făcut tot ce ține de noi, mai mult de atât nu putem face”, a declarat Daniel Florea la finalul meciului.

Paul Iacob susține declarația coechipierului său și precizează că arbitrul a influențat acest joc cu deciziile pe care le-a luat împotriva echipei dâmbovițene.

„Am fost după meci la vestiar și am văzut reluarea. Se vede la filmare, prima dată m-a lovit mingea în piept, apoi în piept.

La eliminare a fost un atac dur, dar nu l-a atins. S-a dus cu piciorul între picioarele lui. Când primești roșu în minutul 8, normal că te doare.

FCSB este o echipă mare, ne-a pus probleme. Am încercat pe contraatac, mai departe, spiritele s-au încins pe niște decizii ciudate”, a declarat Paul Iacob.