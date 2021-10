Keșeru a aflat din presă că a fost convocat la națională! Ce spune despre a patra victorie consecutivă a FCSB-ului

Constantin Budescu a marcat primul său gol de la revenirea la FCSB. Mijlocașul a înscris în minutul 90+7, dintr-un penalty acordat de Lucian Rusandru după un henț comis de Paul Iacob în careu.

„A fost acel moment în care am avut acel cartonaș roșu, care a schimbat puțin perspectiva mentală a partidei. Cred că am intrat foarte bine în meci.

Ei s-au montat, ca și o echipă care juca în zece. De aici a venit acel meci extrem de greu. Am avut ocazii, nu le-am fructificat. Dacă un șut în bară se numește ratare... am încadrat două din trei șuturi. Am văzut acea deviere în poartă.

Au făcut cu siguranță un meci lăudabil din punct de vedere defensiv, au jucat ca și o echipă care se cunoaște și care știe ce are de făcut. Bravo lor! Probabil că va veni și antrenorul la interviu și îl veți întreba despre schimbare. Am fost aproape, șimteam că vom înscrie odată cu trecerea timpului.

Aici presiunea este permanentă. Chiar în momentul victoriilor apare presiunea manierei. Întotdeauna este ceva de comentat. Avem patru victorii consecutive, puțină liniște și ne apucăm de treabă de marți”, a spus Keșeru.

Keșeru a fost convocat de Mirel Rădoi pentru ”dubla” cu Armenia și Germania. Acesta a dezvăluit cum a aflat că va juca din nou pentru România: „Printr-un articol în ziar. Am văzut lista și m-am bucurat!”

FCSB a urcat, momentan, pe locul doi, cu 21 de puncte, după patru victorii consecutive, 20 de goluri marcate și 11 primite. În următoarea etapă, echipa lui Edi Iordănescu va juca pe teren propriu, cu CS Mioveni.

Vicecampioana poate fi depășită de FC Botoșani și Farul Constanța, dacă cele două vor câștiga în această etapă.