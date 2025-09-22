Milanov a fost cel care a deschis scorul în minutul opt, cu o lovitură de cap, după o centrare din corner a lui Danny Armstrong. Replica Farului a venit după pauză, prin Ramalho, care a restabilit egalitatea și, în același timp, scorul final.



Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a oferit o primă reacție imediat după această partidă. Echipa sa a dominat categoric în prima repriză, dar Farul a venit cu o replică puternică și a controlat a doua parte a jocului.



Croatul se gândește deja la următoarea partidă din campionat. Dinamo se va deplasa pe terenul liderului Universitatea Craiova, care vine după o înfrângere, scor 0-1 cu Oțelul Galați.



Zeljko Kopic: ”Asta trebuie să facem”



”Am avut multe meciuri de genul ăsta, în acest sezon. În prima repriză nu le-am oferit nicio șansă și am fost total în control. Păcat că nu am marcat și al doilea gol în prima parte, pentru că am avut această șansă.



În partea a doua nu am mai avut aceeași dominație și intensitate de joc. Cred că este rezultatul este echitabil. În startul reprizei secunde, au pus mai multă presiune. Trebuia să ne facem treaba mult mai bine, pentru că ne batem la locurile fruntașe. Până acum, per total, jucătorii mei au făcut o treabă bună.



Le-am spus jucătorilor la pauză că nu o să mai fie repriza a doua la fel ca prima și că Farul o să vină peste noi. Au avut acele șarje în spatele apărării noastre. Dacă o lași pe Farul să joace, poți avea mari dificultăți și te pot taxa”, a spus Kopic, la flash-interviu.



Dinamo, egal cu Farul Constanța



Astfel, Dinamo a ratat șansa de a se apropia la două puncte de Universitatea Craiova înainte de meciul direct, dar urcă pe locul doi, la egalitate cu Rapid, FC Botoșani și FC Argeș.



Dintre cele patru, FC Botoșani are golaverajul superior, cu 20 de goluri marcate (cel mai bun atac din campionat) și zece primite.



În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa pe terenul liderului Universitatea Craiova, în timp ce Farul Constanța va juca acasă cu Unirea Slobozia.

