LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00, Dinamo și Farul Constanța se întâlnesc pe Arena Națională în ultimul meci din cadrul etapei a zecea din Superligă.

Dacă bat, ”câinii” urcă pe locul 2, în spatele liderului Universitatea Craiova.

Cinci succese și o remiză au înregistrat bucureștenii în ultimele șase runde, rezultate în urma cărora au urcat pe podium.

Palmaresul dobrogenilor pe teren advers în campionatul curent cuprinde o victorie (2-1 cu FCSB), un egal (1-1 cu FC Botoșani) și trei partide pierdute.

Recordurile lui Dinamo și Farul în această ediție de campionat



Dinamo este singura echipă cu cinci meciuri fără gol încasat în primele nouă etape.

Farul este formația care a utilizat cei mai puțini străini, doar șapte (Dinamo - 13).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus roș-albii, de 15 ori au câștigat dobrogenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Bucureștenii nu au mai câștigat în campionat pe teren propriu din 27 octombrie 2019, Dinamo - Viitorul 3-2.

Ianis Zicu, dublu campion cu Dinamo, adversar acum pe banca Farului



În stagiunea precedentă, cele două s-au confruntat doar în sezonul regular, când constănțenii au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 1-1 acasă și 2-0 în deplasare.

Va fi o partidă specială pentru antrenorul Ianis Zicu, care a debutat pe prima scenă ca jucător chiar în tricoul dinamoviștilor (14 aprilie 2001, Dinamo - Gaz Metan Mediaș 4-2) și a evoluat la clubul bucureștean pe durata a opt sezoane, cucerind două titluri (2001-2002, 2003-2004). Info: LPF

