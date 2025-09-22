Milanov a fost cel care a deschis scorul în minutul opt, cu o lovitură de cap, după o centrare din corner a lui Danny Armstrong. Replica Farului a venit după pauză, prin Ramalho, care a restabilit egalitatea și, în același timp, scorul final.



Farul Constanța a fost dominată categoric în prima parte a meciului, când Dinamo a controlat jocul, dar s-a revanșat în partea secundă și a fost aproape de a câștiga în fața echipei lui Zeljko Kopic.



Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, consideră că rezultatul obținut de echipa sa în această seară este echitabil și se gândește deja la meciul din următoarea etapă.



Ianis Zicu: ”Rezultatul este echitabil”



"Este un egal muncit pentru că am schimbat starea de spirit în repriza a doua. Consider rezultatul echitabil. Fără lipsă de modestie, dacă aveam mai mult curaj, poate scoteam mai mult. Sunt fericit, nu e ușor să revenim de la 0-1 cu Dinamo. Nu pot să reproduc ceea ce le-am spus la pauză. Au fost agresivi și au avut bucuria de a juca fotbal, asta am schimbat la pauză.



A doua repriză am făcut asta și s-a văzut, în prima nu. Facem zonă la fazele fixe, Ișfan nu a atacat spațiul și a marcat Milanov. Bucuria este că în repriza a doua au jucat mult mai bine. Te simți fotbalist, chiar dacă ești antrenor, îți aduci aminte de vremea când eram fotbalist. Am fost inspirat, noi luăm decizii la fiecare meci. Ce mă interesează e ca jucătorii care intră de pe bancă e să fie motivați.



Toți suntem aici la bine și la rău. Deocamdată suntem în spate. Avem o partidă foarte grea cu Slobozia, o partidă de 6 puncte. Apoi avem două deplasări grele, cu Rapid și CFR”, a spus Zicu, la flash-interviu.



Dinamo, egal cu Farul Constanța



Astfel, Dinamo a ratat șansa de a se apropia la două puncte de Universitatea Craiova înainte de meciul direct, dar urcă pe locul doi, la egalitate cu Rapid, FC Botoșani și FC Argeș.



Dintre cele patru, FC Botoșani are golaverajul superior, cu 20 de goluri marcate (cel mai bun atac din campionat) și zece primite.



În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa pe terenul liderului Universitatea Craiova, în timp ce Farul Constanța va juca acasă cu Unirea Slobozia.

