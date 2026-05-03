Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Superligii, în care golul victoriei a venit în minutul 90+1.

Au marcat Cicâldău '61 şi Nsimba '90+1 pentru olteni, respectiv Stoinov '59.

Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova - Dinamo 2-1. Imediat după final, Băluță a luat microfonul

Imediat după finalul meciului în care Kopic și ai lui au contestat vehement o decizie de arbitraj, pe arena din Bănie a început fiecta. Tudor Băluță a luat microfonul - VEZI VIDEO - și a cântat alături de fanii olteni, care au rămas multe minute în tribune după finalul confruntării la care a asistat și selecționerul Gică Hagi.