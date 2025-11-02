Incredibil! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la doar 23 de ani

La doar 23 de ani, Alin Șerban, fost fundaș al lui Dinamo București, care era considerat o promisiune a clubului din „Ștefan cel Mare”, joacă în prezent la CSM Bucovina Rădăuți, o echipă modestă din nordul Moldovei.

Alin Șerban a ajuns să joace în Liga 3 la doar 23 de ani

Alin Șerban, născut pe 7 septembrie 2002, la Pitești, a fost adus la Dinamo în sezonul 2022-2023, sub formă de împrumut de la CS Mioveni. Fundașul stânga a bifat 12 meciuri oficiale pentru „roș-albi”, dar fără realizări notabile.

Deși a fost apreciat, situația instabilă de la club l-a afectat, iar la finalul sezonului a fost printre primii jucători care au părăsit echipa după promovare.

