Incredibil! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la doar 23 de ani

Fostul fotbalist de la Dinamo a ajuns să facă deplasări la Gheorgheni, Adjud sau Odorheiu Secuiesc!

Alin SerbanDinamocsm bucovina radauti
La doar 23 de ani, Alin Șerban, fost fundaș al lui Dinamo București, care era considerat o promisiune a clubului din „Ștefan cel Mare”, joacă în prezent la CSM Bucovina Rădăuți, o echipă modestă din nordul Moldovei.

Alin Șerban a ajuns să joace în Liga 3 la doar 23 de ani

Alin Șerban, născut pe 7 septembrie 2002, la Pitești, a fost adus la Dinamo în sezonul 2022-2023, sub formă de împrumut de la CS Mioveni. Fundașul stânga a bifat 12 meciuri oficiale pentru „roș-albi”, dar fără realizări notabile.

Deși a fost apreciat, situația instabilă de la club l-a afectat, iar la finalul sezonului a fost printre primii jucători care au părăsit echipa după promovare.

După despărțirea de Dinamo, tânărul apărător a coborât treptat în eșaloanele inferioare: mai întâi la ACSO Filiași, apoi la Viitorul Dăești, ambele în Liga a 3-a. În iarna acestui an, a fost transferat de CSM Bucovina Rădăuți, unde a devenit titular pe flancul stâng.

La momentul redactării acestui articol, CSM Bucovina Rădăuți ocupă locul #10 în Liga 3, Grupa A, cu doar 13 puncte în 11 meciuri. Sub ei se află USV Iași cu 12 puncte și FC Bacău (3 puncte).

Îl vom putea vedea în acțiune pe fostul dinamovist sâmbătă, 8 noiembrie, când echipa sa va face deplasarea la Vaslui, în cadrul etapei #12.

