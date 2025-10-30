Prezent la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo - CFR Cluj (vineri, 31 octombrie, ora 20:30), Zeljko Kopic a vorbit și despre celelalte adversare din Superliga.



Croatul a sugerat că FC Botoșani, Rapid și Universitatea Craiova, primele trei clasate, au un parcurs curat.



Cât despre FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana care au avut un start eșuat de campionat, Zeljko Kopic a remarcat dorința celor două echipe de a ajunge în play-off-ul Superligii României la finalul sezonului regulat.

Zeljko Kopic a lăudat trei echipe din Superliga, apoi a vorbit despre FCSB și CFR Cluj: ”Asta vor”



”Obiectivul nostru este să fim în play-off, suntem aici. Poate trebuia să avem câteva puncte în plus. În unele meciuri nu am avut cea mai bună reacție în unele momente ale jocului. Suntem în obiectiv, trebuie să continuăm să ne facem jocul, să luptăm ca să obținem cât mai multe puncte posibile.



Botoșani, Rapid, Craiova fac bine ce fac. Dar fiecare meci are un context. În multe meciuri am jucat bine. Cu puțin mai multă concentrare în unele meciuri poate aveam mai multe puncte. Trebuie să continuăm în acest mod, să ne rezolvăm situațiile în care trebuie să fim mai buni. Vrem să fim cât mai aproape de primele locuri.



Trei echipe sunt sus, mai este și U Cluj aproape, FCSB, CFR bineînțeles vor să fie acolo”, a spus Kopic.

