Universitatea Cluj vine după un succes răsunător pe teren propriu, scor 4-0 cu Universitatea Craiova, și are 39 de puncte, cu trei în plus față de urmăritoare. În plus, echipa lui Cristiano Bergodi este singura din play-off cu victorii pe linie.

Parcursul ardelenilor l-a impresionat pe Zeljko Kopic. La conferința de presă, antrenorul croat al lui Dinamo a spus că U Cluj este cea mai bună echipă din Superligă, raportat la rezultatele din ultima perioadă.

În cazul unui succes, ”studenții” ar mai face un pas spre titlu. La polul opus, Dinamo este obligată să scoată un rezultat pozitiv pentru a nu pierde contactul cu celelalte echipe, fiind singura din play-off fără victorie în patru runde.

Zeljko Kopic e impresionat de U Cluj: ”Cea mai bună”

„Sper să vină prima victorie din play-off. Echipa e în formă, am jucat bine în ultimele două partide, mai ales cu CFR Cluj. Am avut multe ocazii, am jucat un fotbal de calitate. Ne-am recuperat, ne-am pregătit pentru jocul cu U Cluj, fotbaliștii sunt motivați, întâlnim liderul. Va fi greu, dar suntem pregătiți.

Va fi interesant, am câștigat cele două meciuri cu ei în acest sezon, dar în ultima perioadă au avut rezultate bune. Sunt foarte buni pe contraatac, au o atitudine excelentă pe teren.

În ultima perioadă, U Cluj e cea mai bună echipă din Superliga. Trebuie să fim motivați, am avut două meciuri bune împotriva lor. Știu că vor veni cu o mentalitate de câștigători. Cu toții lucrăm și vrem să câștigăm, dar modul în care echipa joacă mă mulțumește. Suntem pe două fronturi, ne luptăm pentru locurile europene și pentru Cupă.

Avem U Cluj și apoi Craiova în Cupă, două meciuri foarte importante. Am avut probleme cu accidentările, dar acum îi simt pe jucători în formă, gata de a se lupta pentru locul în primul 11”, a spus Kopic, la conferința de presă.

CFR Cluj - Dinamo 1-1. ”Câinii”, fără victorie de două luni

Ultima victorie a lui Dinamo în campionat a fost în urmă cu două luni, un 1-0 pe teren propriu cu Unirea Slobozia. De atunci au urmat cinci înfrângeri și două rezultate de egalitate.

În prezent, ”roș-albii” au 28 de puncte și sunt la un singur punct distanță de următoarea clasată, FC Argeș. CFR Cluj rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte.