Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României, pe ”Cluj-Arena”. La ora disputării partidei, termometrele din Cluj indicau 9 grade Celsius.

Jug Stanojev a deschis scorul în minutul 15, iar Jovo Lukic a majorat diferența în minutul 45, după ce în minutul 20 Monday Etim și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

În actul secund, Lukic a realiz.at ”dubla” în minutul 51, iar Dan Nistor a închis tabela de marcaj la 4-0 în minutul 87 al meciului, după ce a fructificat din pasa lui Issouf Macalou.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte.

Pe locul secund în clasament rămâne Universitatea Craiova cu 36 de puncte, în timp ce Rapid completează podiumul cu 32 de puncte. Pe 4 se situează CFR Cluj cu 31 de puncte, iar FC Argeș e pe 5 cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo e ultima cu 28.