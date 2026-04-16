EXCLUSIV Noul președinte al CA de la Dinamo clarifică totul: ”El este numărul unu la noi”

Daniel Anghel
Data publicarii:
Data actualizarii:

După un start dezamăgitor de play-off, Dinamo se concentrează pe calificarea în cupele europene. Obiectivul principal pare să fie câștigarea Cupei României, care ar asigura participarea în preliminariile Europa League.

TAGS:
andrei nicolescudan gataiantuDinamo
Din articol

Până la schimbările din pauza competițională, la Dinamo au fost anunțate modificări în organigrama clubului. Dan Gătăianțu a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Andrei Nicolescu a vorbit recent pe această temă în spațiul public.

Acum a venit rândul lui Dan Gătăianțu, implicat și el în acționariatul clubului, să clarifice situația după ce a fost numit în noua funcție. Această decizie a venit ca urmare a procesului de ieșire din insolvență de anul trecut, obiectiv îndeplinit de actuala conducere a clubului într-un timp relativ scurt, după ce acționarii din Red&White au preluat Dinamo încă din Liga 2, reușind să acopere toate datoriile.

Dan Gătăianțu, președinte CA Dinamo: ”Eu nu am dreptul de reprezentare față de terți”

Concret, noul președinte al Consiliului de Administrație nu va avea ”putere decizională față de club”. Andrei Nicolescu rămâne președintele lui Dinamo și va fi, în continuare, ”numărul unu” în deciziile care țin de club.

În dialog cu Sport.ro, Gătăianțu a explicat, cu lux de amănunte, ce înseamnă de fapt numirea sa în funcția de președinte al CA.

„Andrei a declarat deja, am văzut că după ce a apărut în presă știrea că am preluat funcția de președinte al Consiliului de Administrație, el a clarificat speța destul de bine. De fapt, nu este o schimbare și, din punctul meu de vedere, nu este nici măcar un subiect.

Această modificare s-a făcut, de fapt, în noiembrie și această schimbare reflectă doar o adaptare a sistemului de guvernanță corporativă. Este un pas făcut în urma ieșirii din insolvență din mai. După ce am ieșit din procedura din insolvență, am numit membrii CA, iar acum am decis să instituim un organ de conducere executiv. 

Ceea ce înseamnă că dintre cei cinci membri din CA, doi sunt numiți în funcție de conducere executivă, iar aici avem două funcții: o funcție este președintele de club, unde a fost numit Andrei Nicolescu, el are dreptul să reprezinte societatea ca persoană unică față de orice parte terță. A doua sunt eu, în calitate de manager de club. Eu nu am dreptul de reprezentare față de terți, asta e diferența dintre noi. Consiliul de Administrație a delegat toată conducerea executivă a clubului către această funcție de conducere executivă”, a spus Gătăianțu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

”Asta am încercat să implementăm”

Dan Gătăianțu a fost implicat la Dinamo încă din Liga 2, alături de Eugen Voicu, și ocupă funcția de CFO (Chief Financial Officer - director financiar) al clubului. În 2024 și-a spus povestea pentru Sport.ro, de la copilăria sa din Viena și până la experiența acumulată în cele mai mari companii din lume.

”Andrei Nicolescu este perceput ca numărul 1 la Dinamo”, punctează Gătăianțu, care spune și ce înseamnă, din perspectiva sa, această schimbare în organigrama clubului.

Dacă o privim ca o întregime, cel mai înalt organ de guvernanță corporativă la Dinamo este Adunarea Generală a Acționarilor, apoi avem Consiliul de Administrație, formată din cinci membrii, trei non-executivi și doi executivi și conducerea executivă, formată din acei doi membrii din Consiliul de Administrație.

Această numire a mea în funcție de președinte CA a fost, mai degrabă, în vederea unei echilibrări corecte cu privire la puterile între aceste organe, astfel încât, ca regulă generală pentru toate societățile, este o abordare sănătoasă să separi rolul de președinte al Consiliului de Administrație cu rolul de președinte de club. Rolul meu nu constă în puterea decizională față de club.

Eu cred, personal, că este o așezare foarte potrivită cu standardele moderne de guvernare a unei societăți. Asta am încercat să implementăm prin aceste modificări. Andrei este perceput ca numărul 1 la Dinamo, nu se schimbă nimic”, a mai spus președintele CA de la Dinamo.

CFR Cluj - Dinamo 1-1. ”Câinii”, fără victorie de două luni

Ultima victorie a lui Dinamo în campionat a fost în urmă cu două luni, un 1-0 pe teren propriu cu Unirea Slobozia. De atunci au urmat cinci înfrângeri și două rezultate de egalitate.

În prezent, ”roș-albii” au 28 de puncte și sunt la un singur punct distanță de următoarea clasată, FC Argeș. CFR Cluj rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!