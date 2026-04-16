Până la schimbările din pauza competițională, la Dinamo au fost anunțate modificări în organigrama clubului. Dan Gătăianțu a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Andrei Nicolescu a vorbit recent pe această temă în spațiul public.

Acum a venit rândul lui Dan Gătăianțu, implicat și el în acționariatul clubului, să clarifice situația după ce a fost numit în noua funcție. Această decizie a venit ca urmare a procesului de ieșire din insolvență de anul trecut, obiectiv îndeplinit de actuala conducere a clubului într-un timp relativ scurt, după ce acționarii din Red&White au preluat Dinamo încă din Liga 2, reușind să acopere toate datoriile.

Dan Gătăianțu, președinte CA Dinamo: ”Eu nu am dreptul de reprezentare față de terți”

Concret, noul președinte al Consiliului de Administrație nu va avea ”putere decizională față de club”. Andrei Nicolescu rămâne președintele lui Dinamo și va fi, în continuare, ”numărul unu” în deciziile care țin de club.

În dialog cu Sport.ro, Gătăianțu a explicat, cu lux de amănunte, ce înseamnă de fapt numirea sa în funcția de președinte al CA.

„Andrei a declarat deja, am văzut că după ce a apărut în presă știrea că am preluat funcția de președinte al Consiliului de Administrație, el a clarificat speța destul de bine. De fapt, nu este o schimbare și, din punctul meu de vedere, nu este nici măcar un subiect.

Această modificare s-a făcut, de fapt, în noiembrie și această schimbare reflectă doar o adaptare a sistemului de guvernanță corporativă. Este un pas făcut în urma ieșirii din insolvență din mai. După ce am ieșit din procedura din insolvență, am numit membrii CA, iar acum am decis să instituim un organ de conducere executiv.

Ceea ce înseamnă că dintre cei cinci membri din CA, doi sunt numiți în funcție de conducere executivă, iar aici avem două funcții: o funcție este președintele de club, unde a fost numit Andrei Nicolescu, el are dreptul să reprezinte societatea ca persoană unică față de orice parte terță. A doua sunt eu, în calitate de manager de club. Eu nu am dreptul de reprezentare față de terți, asta e diferența dintre noi. Consiliul de Administrație a delegat toată conducerea executivă a clubului către această funcție de conducere executivă”, a spus Gătăianțu, în exclusivitate pentru Sport.ro.