Cine ia titlul, „U" Cluj sau Craiova? Caramavrov compară cele două echipe aflate în lupta pentru câștigarea campionatului

„U” Cluj și Universitatea Craiova s-au desprins în play-off în fruntea clasamentului. Echipa lui Bergodi are un avans de trei puncte după victoria categorică, 4-0, din etapa precedentă. Acest succes o plasează pe „U” ca favorită la titlu pentru că, în cazul egalității de puncte la finalul play-off-ului, criteriul de departajare care va fi luat în considerare îl reprezintă meciurile directe din această fază a competiției. E greu de crezut că Universitatea Craiova va învinge la retur cu un scor identic sau mai mare.

Iată clasamentul în acest moment, înaintea etapei a 5-a din play-off

1. „U” Cluj 39 p 9-2 golaveraj

2. Univ. Craiova 36 p 3-5 

3. Rapid 32 p 4-5

4. CFR Cluj 31 p 3-5

5. FC Argeș 30 p 2-2

6. Dinamo 28 p 4-6

  • Am analizat cele două echipe care se bat la titlu ținând cont de 5 criterii:

1. Cote de piață

„U” Cluj 16,7 milioane euro

Univ. Craiova 30 milioane euro

Craiova are clar un lot mai valoros, cifrele de pe transfermarkt o confirmă, dar și „la ochi” impresia este aceeași. Formația din Bănie a fost construită din start cu dubluri valoroase pe posturi, în timp ce mulți dintre jucătorii echipei clujene au crescut în joc abia după a doua parte a sezonului regulat. Și mă refer la Macalou, Mendy și Drammeh, chiar la Lukic, în timp ce Stanojev și Coubiș, integrați excelent, au venit la începutul lui 2026.  

Dacă ne luăm strict după cifre, e 1-0 pentru Craiova.

2. Cei mai valoroși jucători din lot

„U”: Lukic (27 de ani) – 1,5 milioane euro

Craiova: Baiaram (23 de ani) – 4,5 milioane euro

Deși e mult mai bine cotat, poate și datorită vârstei mai mici, Baiaram nu are eficiența lui Lukic. Românul a marcat de 7 ori și a dat 6 pase decisive, în timp ce bosniacul e golgheterul la zi al campionatului, cu 18 goluri, el având și două assisturi. Mai mult, Baiaram a intrat din postura de rezervă în ultimele două jocuri ale echipei sale, reușind un singur gol și două assisturi în ultimele 11 dueluri oficiale în care a fost pe teren, în timp ce Lukic a prins prima echipă în precedentele 10 partide competitive, înscriind de 8 ori și oferind o pasă decisivă.

Din punct de vedere al prestațiilor din ultima vreme, cred că avantajul este de partea lui Lukic. Scor intermediar „U” Cluj – Univ. Craiova: 1-1.

3. Cei mai productivi fotbaliști

„U” Cluj

  • Lukic 18 goluri și 2 assisturi
  • Macalou 6 goluri și 12 assisturi
  • Nistor 7 goluri și 7 assisturi

Craiova

  • Baiaram 7 goluri și 6 assisturi
  • Nsimba 9 goluri și 3 assisturi
  • Al Hamlawi 8 goluri și 2 assisturi

Lukic și Macalou par mai conectați în momentul de față decât Baiaram, Nsimba și Al Hamlawi. Aș zice că avantajul este din nou de partea clujenilor. Scor intermediar: „U” Cluj – Univ. Craiova 2-1.

4. Antrenori

„U”: Cristiano Bergodi. Experiență imensă în campionatul românesc (la FC Național, CFR Cluj, Rapid, Steaua, CS U Craiova, Sepsi), plus câteva echipe în Italia (Modena, Pescara, Brescia). A câștigat și patru trofee în România: două Cupe cu Sepsi și două Supercupe (una cu Rapid și una cu Sepsi).

Craiova: Filipe Coelho. A fost doar secund în ultima vreme, nu cunoaște campionatul României. A părut că este depășit de situație în anumite meciuri. 

Avantaj clar pentru Bergodi. Scor intermediar: 3-1 pentru „U” Cluj. 

5. Lideri

„U” Cluj are doi pioni principali, care sunt, în același timp, și „nebuni”, și „regi”, Chipciu și Nistor. În ciuda vârstelor pe care le-au atins, 36 de ani și, respectiv, 37, cei doi sunt foarte energici, stau bine fizic și știu să echilibreze echipa în momentele dificile.

Craiova îl are pe Bancu (33 de ani) și cam atât. Nu pot spune că Alex Cicâldău s-a impus ca lider până acum, iar Baiaram nici atât. Bancu are o influență mai mică în lotul oltean decât Chipciu și Nistor la „U”, deși e de atâția ani în Bănie. 

Din nou punct pentru „U”: 4-1!

Concluzie

De aceea nu sunt de acord cu cei care o dau în continuare favorită la titlu pe Universitatea Craiova. Din punctul meu de vedere, „U” Cluj deține mai multe atuuri pentru câștigarea campionatului. Și, în plus, are trei puncte avans, plus o victorie categorică în fața rivalei. 

Mai sunt 6 etape de disputat din play-off. Echipa lui Bergodi se deplasează sâmbătă, 18 aprilie, pe terenul lui Dinamo, în timp ce trupa lui Coelho joacă duminică, acasă, contra Rapidului. Mai discutăm de luni încolo.

