Zeljko Kopic a prefațat partida Dinamo - U Cluj. Confruntarea din etapa a 22-a a Superligii va avea loc duminică, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format live text de Sport.ro.

Zeljko Kopic a prefațat Dinamo - U Cluj

Antrenorul croat al „câinilor” se așteaptă ca „șepcile roșii” să fie un adversar puternic sub comanda lui Cristiano Bergodi, însă a precizat că elevii săi sunt pregătiți de luptă.

„Am avut o pregătire bună înainte de sezon, suntem pregătiți pentru meci. Am avut câteva probleme săptămâna aceasta cu terenul, dar este normal pentru România, pentru București, pentru vremea aceasta, este foarte frig afară. Ne-am antrenat aici pe gazon artificial.

În ceea ce privește adversarul, U Cluj, cu domnul Bergodi, are o energie nouă, are rezultate foarte bune și știm că va fi un meci foarte, foarte greu.

Dar în acest moment simțim că suntem în formă bună, că suntem pregătiți pentru luptă”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare partidei Dinamo - U Cluj.



Obiectivul lui Dinamo

El a confirmat că obiectivul lui Dinamo este calificarea în play-off și a anunțat că formația sa vrea să mai facă încă două transferuri.

„În primul rând, să ajungem în play-off, asta este cel mai important, iar după aceea vom merge mai departe cu tot ce avem, vom lupta pentru alte lucruri, dar să o luăm pas cu pas.

În ceea ce privește alți jucători, căutăm încă doi, trei jucători, două, trei opțiuni. Dar să vedem, să mai așteptăm puțin”, a mai transmis Kopic.



Reacția despre Cătălin Cîrjan



Zeljko Kopic s-a arătat, de asemenea, bucuros de faptul că decarul și căpitanul Cătălin Cîrjan nu a plecat în Ucraina la Metalist 1925 Kharkiv.

„Clubul trebuie să ia decizii la final, concluzia și finalul acestei povești este că el a decis să rămână cu noi, să continue cu noi.

Este foarte motivat. Se concentrează doar pe Dinamo, pe următorul meci și, cu siguranță, aceasta este o veste bună pentru echipă.

Cătălin este un tip cu o atitudine foarte bună, cu atât de multe lucruri pozitive. Face totul din toată inima și cu tot respectul pentru Dinamo.

Aceasta este o altă confirmare că gândește corect, că se gândește în primul rând la fotbal, că înțelege că mai are multe de dovedit aici, alături de noi.

La urma urmei, el este căpitanul nostru și, cu siguranță, decizia lui îl plasează la un alt nivel”, a adăugat Zeljko Kopic.

