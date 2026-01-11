Duminică după-amiază, Dinamo a organizat un amical cu Gangwon FC, o echipă din prima ligă din Coreea de Sud. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” s-au impus cu 3-2.



Zeljko Kopic a spus totul după ultimul amical al lui Dinamo în Antalya: ”Nu pot decât să mă bucur”



După meci, Zeljko Kopic a tras concluziile în urma cantonamentului din Antalya, care stă să se sfârșească. Pentru Dinamo urmează acum meciul cu ”U” Cluj de duminică, din campionat.



”Tot cantonamentul a decurs așa cum am planificat. Toți jucătorii sunt sănătoși, nu avem nicio accidentare importantă, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure.



Am făcut un joc bun astăzi în primele 60 de minute și mai ales în prima repriză. În ultimele 30 de minute am pierdut niște mingi la mijloc și am primit două goluri, dar a fost o experiență bună pentru noi.



Trebuie să știm că, indiferent că ai 3-0, jocul nu s-a terminat. Trebuie să fii concentrat timp de 90 de minute, plus prelungiri. Este frumos să dai goluri, să joci ofensiv. Am înscris multe goluri și datorită pressing-ului. Este parte din filosofia noastră.



Mazilu a înscris un gol frumos. Este un jucător foarte talentat, cu foarte mult potențial. Trebuie să facem cumva să-l aduce la cea mai bună formă a sa.



Ceea ce ați văzut în meciul de astăzi este ceea ce vrem noi să jucăm, însă oponentul nu te lasă întotdeauna să faci ceea ce dorești pe teren. La unii jucători a apărut și oboseala, dar așa vrem să jucăm.



Pentru meciul cu 'U' Cluj vom fi pregătiți de efort. Jucătorii au destul timp să se recupereze. Momentan nu știu nimic de vreun următor transfer, poate știți voi mai bine. Nu avem discuții concrete cu nimeni în momentul de față.



Țicu a făcut un antrenament foarte bun de dimineață, însă nu am vrut să risc nimic cu el. Are un istoric foarte complicat cu multe operații, iar revenirea lui la formă maximă va dura ceva timp”, a spus Kopic.



Primul amical din Antalya al lui Dinamo a fost câștigat cu 2-0, împotriva echipei din Elveția Young Boys Berna. Ambele confruntări au putut fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

