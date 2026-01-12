Lisav Eissat (20 de ani), „tricolorul” legitimat la Maccabi Haifa, l-a impresionat pe tehnicianul croat, însă un transfer pare imposibil în momentul de față din cauza pretențiilor financiare ridicate ale israelienilor.



„Câinii” caută cu disperare un fundaș central pentru a betona apărarea în partea a doua a sezonului, iar profilul lui Lisav Eissat se pliază perfect pe cerințele lui Zeljko Kopic. Totuși, dorința antrenorului de 48 de ani se lovește de realitatea dură a pieței. Maccabi Haifa solicită nu mai puțin de 1.500.000 de euro în schimbul apărătorului, o sumă care depășește bugetul alocat de acționarii dinamoviști pentru această fereastră de mercato.



Mai mult, misiunea bucureștenilor este îngreunată de statutul fotbalistului. Eissat a devenit un jucător de bază în angrenajul echipei din Israel, iar oficialii de la Haifa nu sunt dispuși să renunțe ușor la serviciile sale în plin campionat.



„L-am avut pe listă înaintea fratelui său”



La sosirea pe aeroport, Kopic a analizat situația și a oferit detalii interesante despre cum au fost monitorizați frații Eissat. Tehnicianul a lăudat calitățile „tricolorului”, însă a admis că șansele ca mutarea să se concretizeze acum sunt infime.



„(n.r. Se poate lucra cu această echipă?) S-a arătat că este posibil, că avem o echipă bună. Jucătorii lucrează foarte bine, sunt conexiuni foarte bune între jucători, cu stafful. (n.r. - Leam Eissat) Este un jucător tânăr, cu potențial. Nu l-am folosit pentru că prioritar era să folosim jucătorii pe care îi vom folosi la următorul meci.



L-am analizat și pe fratele lui în vară (n.r. - Lisav Eissat), l-am avut pe listă înaintea lui. E un jucător cu mare potențial, cu calitate.



Noi nu vorbim cu fiecare jucător cu care suntem asociați în presă. Fiecare jucător pare că e dorit de Dinamo, dar purtăm discuții între noi. Nu putem vorbi despre fiecare nume vehiculat în presă”, a spus Zeljko Kopic.

