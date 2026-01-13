Pentru Dinamo urmează meciul cu ”U” Cluj de duminică seară, de la ora 20:30, din etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Formația dirijată de Zeljko Kopic a încheiat anul 2025 pe locul 4 cu 38 de puncte. În 21 de etape, ”câinii” au bifat 10 victorii și opt rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și trei înfrângeri.



Zeljko Kopic a numit obiectivul lui Dinamo: ”Ar fi un succes mare pentru club”



Kopic a explicat că marele obiectiv al lui Dinamo în actuala stagiune este să obțină accederea în cupele europene. Totuși, antrenorul croat din Ștefan cel Mare a subliniat că totul trebuie luat pas cu pas.



”Am construit ceva împreună în acești doi ani și, indiferent ce se va întâmpla, progresul va continua. Primul obiectiv este calificarea în play-off. Apoi, Cupa României. Avem meci acasă cu Hermannstadt.

După aceea, lupta pentru cupele europene. Ar fi un succes mare pentru club”, a spus Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.



Ianis Târbă semnează cu Dinamo. Antrenorul de la Celta Vigo a confirmat mutarea



După ce l-a adus gratis pe fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani), liber de contract după plecarea de la Petrolul, Dinamo și-a asigurat serviciile extremei dreapta Ianis Târbă (19 ani), care sosește de la echipa secundă a lui Celta Vigo.



În weekend, presa din Spania a anunțat că firma de impresariat a celebrului Jorge Mendes s-a ocupat de trecerea lui Ianis Târbă la Dinamo. Pentru moment nu este clar dacă este vorba de un împrumut sau de un transfer definitiv al internaționalului de juniori.



AICI toate detaliile

