Partida de la Ploiești a avut de toate: tensiuni, un oficial eliminat și o repriză secundă în care „câinii” au făcut spectacol.

Cătălin Cîrjan a deschis scorul în minutul 44, după o primă parte echilibrată, iar Daniel Armstrong a dublat avantajul la începutul reprizei secunde, cu al patrulea său gol din campionat. Maxime Sivis a închis tabela în prelungiri, din pasa aceluiași Cîrjan, omul meciului.

Zeljko Kopic anunță „2-3 transferuri”

La final, Zeljko Kopic a recunoscut că Dinamo are nevoie de întăriri și a anunțat că echipa va transfera 2-3 jucători în perioada următoare, cel mai probabil fotbaliști liberi de contract.

„A fost un meci foarte greu. Dacă nu dădeam 100%, nu am fi putut câștiga un astfel de meci. În dueluri, adversarii sunt foarte compacți, iar noi nu am reușit să ne creăm ocazii. Este prima dată când reușim astfel de pase progresive și am reușit să și înscriem.

Am fost mai eficienți în ultima treime a terenului. Petrolul ne-a oferit mai mult spațiu acolo. Trebuie să spun că, datorită suportului uimitor al fanilor, am obținut cele trei puncte.

Luăm fiecare meci pas cu pas. Ne-am pregătit în aceste două săptămâni pentru acest meci. Se vede în fiecare pas, în tot ce se întâmplă pe teren, că jucătorii au încredere.

Suntem la un nivel bun. Unii jucători sunt la punctul maxim, alții sunt pe drumul spre acel nivel. Suntem în regulă. Este greu de spus, din cauza accidentărilor, deoarece unii jucători sunt la niveluri diferite. Opruț a avut și el probleme, la fel și Maxim. Nu întreaga echipă este la maximum, dar sperăm să ajungem acolo.

Vin meciurile din cupă și cele de la națională. Pe măsură ce jucăm meci după meci, nivelul de oboseală va crește și va trebui să înțelegem că avem nevoie de încă 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi transferăm.

Cred că să fii supărat sau nervos nu te ajută. Știm ce ne trebuie și vom vedea ce vom reuși să facem, ce jucători vom aduce. Momentan, vreau să rămân cu picioarele pe pământ și să fac tot posibilul cu ce am la dispoziție”, a spus Zeljko Kopic după meci.

Petrolul rămâne cu un singur succes în campionat și doar 6 puncte după 9 etape, pe locul 14. Fanii i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu la finalul partidei de pe Ilie Oană.

