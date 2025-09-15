La pauză, "câinii" conduc cu 1-0, însă prima repriză a fost marcată de un incident grav petrecut pe marginea terenului. În minutul 39, Paul Pintilie, directorul sportiv al "lupilor galbeni", a fost eliminat de arbitrul Andrei Chivulete. Oficialul prahovenilor și-a ieșit din minți și a încercat să ajungă la "central", fiind cu greu oprit de colegii din staff, care s-au chinuit să-l imobilizeze.



Cîrjan a adus liniștea pentru "câini"



Pe fondul unui joc modest, fără mari ocazii, Dinamo a dat lovitura chiar înainte de pauză. Cătălin Cîrjan a finalizat o acțiune creată de Musi și a înscris singurul gol al primei părți, aducându-și echipa în avantaj.



Cu o victorie pe "Ilie Oană", Dinamo ar urca pe podiumul Superligii, ajungând până pe locul 3. Rezultatul de la pauză reflectă forma de moment a celor două rivale. Dinamoviștii, neînvinși în ultimele cinci etape, domină la capitole statistice esențiale, precum posesia și șuturile pe poartă, în timp ce Petrolul are o singură victorie în acest sezon.

