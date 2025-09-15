Clubul giuleștean a anunțat luni seară, printr-un mesaj pe rețelele sociale, că antrenorul Constantin Gâlcă a suferit o pierdere uriașă: fratele său a încetat din viață.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Rapid.

Deocamdată nu au fost oferite detalii despre fratele regretat al lui Costel Gâlcă. Clubul va reveni, cel mai probabil, cu informații suplimentare în perioada următoare.

Pentru Rapid urmează partida cu Hermannstadt, duminică, 21 septembrie, de la ora 21:00, în Superliga.

