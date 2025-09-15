Echipa lui Marius Măldărășanu a continuat să atace în valuri, dar a ratat din toate pozițiile. Hermannstadt a fost taxată pe final de Unirea Slobozia, care a stabilit scorul final prin reușita lui Espinosa.

Formația din Slobozia a deschis scorul pe dominarea sibienilor, care nu au găsit drumul spre gol. În minutul 41, Christ Afalna a marcat dintr-o deviere, iar ialomițenii au intrat în avantaj la pauză.

Marius Măldărășanu, dezamăgit după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Numai nouă ni se poate întâmpla”



Marius Măldărășanu și-a exprimat supărarea după înfrângerea cu echipa ialomițeană de pe teren propriu.

Antrenorul sibienilor nu a putut să înțeleagă de ce echipa sa nu a marcat din multitudinea de ocazii pe care le-a avut.



„Este dificil să vorbești la cald. Nici nu vreau să spun cine știe ce lucruri care poate ar dăuna atmosferei. Să nu ai nicio ocazie și să marchezi două goluri, numai nouă ni se poate întâmpla. An de an ne chinuim, același scenariu îl văd de când sunt aici. Să te chinui să duci mingea din poartă în poartă și să nu marchezi și apoi două cornere și primești două goluri.

Am avut 22 de șuturi și 6 pe spațiul porții. Când trec mingile de apărare, apare Gurău. E multă neșansă. Noi suntem de vină pentru că nu marcăm. Ineficiența își spune cuvântul. Sunt multe goluri primite. Nu ai cum să fi bucuros după o înfrângere. Ca atitudine nu am ce să le reproșez.

Mi-e greu să înțeleg cât de dur e fotbalul. Asta e realitatea. Te gândești că fotbalul ține cu echipa care joacă fotbal și noi jucăm. Când nu ai reacție, lucrurile nu sunt în regulă. Trebuia să avem mai multe puncte. În fiecare meci avem multe ocazii, dar nu marcăm. Mi-e foarte greu să vorbesc.

Poate am greșit în prima repriză, am forțat lucrurile. Trebuia să avem mai multă răbdare. Ei s-au apărat foarte bine, nu vrea să intre. Ca atutidine nu am ce să le reproșez, când pierzi e clar că trebuie să faci mai mult. Așa ne e dat, să ne chinuim, să suferim an de an. Nu știu dacă se va mai întâmpla ce s-a întâmplat sezonul trecut.”, a spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt se află pe locul 13 în Superliga, după acest rezultat, în timp ce Unirea Slobozia a urcat pe locul 6 pentru moment.

