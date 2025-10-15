Zeljko Kopic a oferit ultimele detalii! Care este situația lui Musi înaintea derby-ului cu Rapid

Alexandru Musi s-a accidentat în victoria naționalei României U21 cu Cipru U21, scor 2-0, iar prezența sa în derby-ul cu Rapid este pusă sub semnul întrebării.

VIDEO cu faza AICI!

Ce a spus Zeljko Kopic despre starea lui Musi

În timpul unui contraatac din minutul 28, fundașul cipriot David Djiama a avut un atac extrem de dur, cu talpa, în alunecare, pe piciorul jucătorului lui Dinamo, care s-a prăbușit pe gazon și a cerut imediat schimbare.

Musi a încercat să părăsască gazonul pe picioarele sale, însă nu a putut călca în piciorul lovit. Ulterior, jucătorul „Câinilor Roșii” a mers la vestiare și părea că nu este vorba despre ceva grav, dar când a revenit la marginea terenului, Musi a fost surprins cu o orteză la picior și se deplasa cu ajutorul cârjelor.

Zeljko Kopic a fost întrebat despre starea jucătorului său înaintea derby-ului cu Rapid, dar antrenorul croat nu a putut spune clar dacă acesta va juca sau nu în meciul de duminică.