Zeljko Kopic a oferit ultimele detalii! Care este situația lui Musi înaintea derby-ului cu Rapid

Zeljko Kopic a vorbit despre accidentarea lui Alexandru Musi de la naționala U21.

Alexandru Musi s-a accidentat în victoria naționalei României U21 cu Cipru U21, scor 2-0, iar prezența sa în derby-ul cu Rapid este pusă sub semnul întrebării.

VIDEO cu faza AICI!

Ce a spus Zeljko Kopic despre starea lui Musi

În timpul unui contraatac din minutul 28, fundașul cipriot David Djiama a avut un atac extrem de dur, cu talpa, în alunecare, pe piciorul jucătorului lui Dinamo, care s-a prăbușit pe gazon și a cerut imediat schimbare.

Musi a încercat să părăsască gazonul pe picioarele sale, însă nu a putut călca în piciorul lovit. Ulterior, jucătorul „Câinilor Roșii” a mers la vestiare și părea că nu este vorba despre ceva grav, dar când a revenit la marginea terenului, Musi a fost surprins cu o orteză la picior și se deplasa cu ajutorul cârjelor.

Zeljko Kopic a fost întrebat despre starea jucătorului său înaintea derby-ului cu Rapid, dar antrenorul croat nu a putut spune clar dacă acesta va juca sau nu în meciul de duminică.

„E prea devreme să vorbim. A trecut o zi de la accidentare. A fost tratat de staff-ul echipei, se simte mai bine, dar vom vedea în una-două zile care este situația lui medicală, cum va evolua și cât de repede se va putea recupera.

E greu să vorbim dacă va juca cu Rapid. În două-trei zile vom vedea cum se simte, cum reacționează la tratamente, apoi vom avea o imagine mai clară”, a declarat Kopic pentru 48TV.

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.

