VIDEO EXCLUSIV Atanas Trică, ce spectacol la interviu: "Musi, ești viața mea, fratele meu! Mihnea, te iubesc!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atanas Trică (21 de ani) a marcat un gol în victoria României U21 contra reprezentativei similare a Ciprului, scor 2-0, în preliminariile EURO 2027. Partida s-a disputat pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca.

TAGS:
Romania U21Atanas TricaAlexandru MusiMihnea Radulescu
Din articol

Atanas Trică a deschis scorul în minutul 4 al partidei de la Cluj-Napoca, iar România U21 a mai înscris în actul secund prin Rareș Burnete. Naționala condusă de Costin Curelea se află pe locul secund în grupa A din preliminariile EURO 2027, cu 7 puncte, două sub liderul Spania.

Atanas Trică, după România U21 - Cipru U21 2-0: "Nu mă opresc aici. Mă gândesc la naționala mare"

Pentru Atanas Trică a fost al doilea gol din preliminariile EURO 2027, după cel din partida cu San Marino. Atacantul Universității Cluj a apărut foarte entuziasmat la microfonul PRO TV după jocul din Gruia.

Trică i-a dedicat golul său lui Mihnea Rădulescu, jucătorul Universității Craiova care a suferit recent o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate. Atacantul și-a exprimat părerea de rău și față de accidentarea suferită de Alexandru Musi la jocul cu Cipru.

"Al doilea meu gol la națională în această campanie. Vă dați seama că nu vreau să mă opresc aici. Am un drum mult mai lung. Sunt golgheterul acestei generații și mi-am luat rolul la maxim.

Ne știm cu Mister (n.r - Costin Curelea), deja cred că e al treilea an. Ne adaptăm incredibil la ceea ce ne cere și vedeți rezultatele pe teren. Murim pentru fiecare minge pe teren, iar suporterii ne apreciază când văd această atitudine.

E primul meci pe care îl joc eu la națională cu o asemenea atmosferă. Parcă a fost o atmosferă vibrantă. Ne-au împins de la spate, iar rezultatul a fost pe măsură. E un sentiment unic la națională. Mă simt foarte bine. Este un sentiment de nedescris să joci pentru echipa națională. 

Accidentarea lui Musi e singura chestie nasoală din această seară. Este viața mea, este fratele meu și chiar îmi pare rău că s-a accidentat. Mă încearcă niște emoții pentru că am copilărit cu el și nu îmi place să-l văd într-o astfel de situație.

Pe când goluri și la echipa de club? Când o să prind și eu un pic mai multă vână. Sper ca aceste goluri de la națională să fie un declic. Cu siguranță mă gândesc și la echipa națională de seniori, doar că până acolo mai e drum lung. Trebuie să marchez pentru U Cluj. Dacă o să fac asta, o să vină o convocare și la echipa mare.

Golul din această seară i l-am dedicat lui Mihnea Rădulescu. A trecut printr-o accidentare mai urâtă. Trebuia să fie cu noi aici. Îmi doresc să revină cât mai repede. Pe această cale vreau să transmit multă sănătate și te iubesc mult, Mihnea!

Dacă mi-a dat mesaj tata (n.r - Eugen Trică)? Tata stă în marcaj strâns la mine, oră de oră. Îmi dă sfaturi, îl simt aproape și mă ajută foarte mult. Îi mulțumesc și mamei, iubitei, familiei. Pentru tata a fost un meci mai special pentru că a jucat pe stadionul ăsta și își dorea să marchez și eu", a spus Atanas Trică, pentru PRO TV.

VIDEO Rezumat | România U21 - Cipru U21 2-0

Clasamentul din grupa României U21

Programul din grupa României U21

14 noiembrie 2025

  • Spania – San Marino
  • Finlanda – ROMÂNIA
  • Cipru – Kosovo

18 noiembrie 2025

  • ROMÂNIA – Spania
  • Finlanda – Kosovo
  • San Marino – Cipru

26 martie 2026

  • San Marino – Finlanda

27 martie 2026

  • Cipru – Spania
  • Kosovo – ROMÂNIA

31 martie 2026

  • Spania – Kosovo
  • ROMÂNIA – San Marino
  • Finlanda – Cipru

25 septembrie 2026

  • Finlanda – Spania
  • San Marino – Kosovo
  • Cipru – ROMÂNIA

30 septembrie 2026

  • San Marino – Spania
  • ROMÂNIA – Finlanda
  • Kosovo – Cipru

6 octombrie 2026

  • Spania – ROMÂNIA
  • Kosovo – Finlanda
  • Cipru – San Marino
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ULTIMELE STIRI
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, tun de 100.000.000 &euro;! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!



Recomandarile redactiei
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nia U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și c&acirc;nd se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit Rom&acirc;nia cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
Duel &icirc;ntre Dinamo și Steaua pe piața transferurilor! Au pus ochii pe același atacant rom&acirc;n
Duel între Dinamo și Steaua pe piața transferurilor! Au pus ochii pe același atacant român
Atanas Trică, OUT de la Universitatea Craiova! Scriu aceste cuvinte cu lacrimi &icirc;n ochi
Atanas Trică, OUT de la Universitatea Craiova! "Scriu aceste cuvinte cu lacrimi în ochi"
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol &icirc;n Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie &icirc;n campionat
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care &icirc;i va lua locul lui Florinel Coman: &rdquo;Nu mă așteptam!&rdquo;
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!