Atanas Trică a deschis scorul în minutul 4 al partidei de la Cluj-Napoca, iar România U21 a mai înscris în actul secund prin Rareș Burnete. Naționala condusă de Costin Curelea se află pe locul secund în grupa A din preliminariile EURO 2027, cu 7 puncte, două sub liderul Spania.

Atanas Trică, după România U21 - Cipru U21 2-0: "Nu mă opresc aici. Mă gândesc la naționala mare"



Pentru Atanas Trică a fost al doilea gol din preliminariile EURO 2027, după cel din partida cu San Marino. Atacantul Universității Cluj a apărut foarte entuziasmat la microfonul PRO TV după jocul din Gruia.

Trică i-a dedicat golul său lui Mihnea Rădulescu, jucătorul Universității Craiova care a suferit recent o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate. Atacantul și-a exprimat părerea de rău și față de accidentarea suferită de Alexandru Musi la jocul cu Cipru.

"Al doilea meu gol la națională în această campanie. Vă dați seama că nu vreau să mă opresc aici. Am un drum mult mai lung. Sunt golgheterul acestei generații și mi-am luat rolul la maxim.



Ne știm cu Mister (n.r - Costin Curelea), deja cred că e al treilea an. Ne adaptăm incredibil la ceea ce ne cere și vedeți rezultatele pe teren. Murim pentru fiecare minge pe teren, iar suporterii ne apreciază când văd această atitudine.



E primul meci pe care îl joc eu la națională cu o asemenea atmosferă. Parcă a fost o atmosferă vibrantă. Ne-au împins de la spate, iar rezultatul a fost pe măsură. E un sentiment unic la națională. Mă simt foarte bine. Este un sentiment de nedescris să joci pentru echipa națională.



Accidentarea lui Musi e singura chestie nasoală din această seară. Este viața mea, este fratele meu și chiar îmi pare rău că s-a accidentat. Mă încearcă niște emoții pentru că am copilărit cu el și nu îmi place să-l văd într-o astfel de situație.



Pe când goluri și la echipa de club? Când o să prind și eu un pic mai multă vână. Sper ca aceste goluri de la națională să fie un declic. Cu siguranță mă gândesc și la echipa națională de seniori, doar că până acolo mai e drum lung. Trebuie să marchez pentru U Cluj. Dacă o să fac asta, o să vină o convocare și la echipa mare.



Golul din această seară i l-am dedicat lui Mihnea Rădulescu. A trecut printr-o accidentare mai urâtă. Trebuia să fie cu noi aici. Îmi doresc să revină cât mai repede. Pe această cale vreau să transmit multă sănătate și te iubesc mult, Mihnea!



Dacă mi-a dat mesaj tata (n.r - Eugen Trică)? Tata stă în marcaj strâns la mine, oră de oră. Îmi dă sfaturi, îl simt aproape și mă ajută foarte mult. Îi mulțumesc și mamei, iubitei, familiei. Pentru tata a fost un meci mai special pentru că a jucat pe stadionul ăsta și își dorea să marchez și eu", a spus Atanas Trică, pentru PRO TV.

VIDEO Rezumat | România U21 - Cipru U21 2-0

