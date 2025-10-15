Alexandru Musi află azi dacă poate juca în Dinamo - Rapid

Titularizat de Costin Curelea în meciul de la Cluj-Napoca, Alexandru Musi a fost victima unei intrări violente a lui David Djiama, în minutul 28. Dinamovistul a acuzat dureri puternice la glezna piciorul stâng, nu a putut continua și a fost surprins ulterior în cârje la marginea terenului.



Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat după meci că din primele investigații ar fi vorba de o entorsă de gradul 2-3, ceea ce l-ar scoate din calcule pe Musi pentru derby-ul cu Rapid, programat duminică.



Veștile pentru Dinamo sunt însă ceva mai bune la o zi după meci. Din informațiile PRO TV, nu este vorba de o accidentare gravă, iar Musi poate călca fără probleme. Fostul jucător de la FCSB ar dori să forțeze prezența în derby-ul de duminică, însă va afla dacă este posibil în această după-amiază, când are programat un RMN.