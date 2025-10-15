EXCLUSIV Musi forțează prezența în derby! Zi decisivă pentru dinamovistul accidentat la naționala U21

Musi forțează prezența în derby! Zi decisivă pentru dinamovistul accidentat la naționala U21
Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul lui Dinamo, a ieșit accidentat în meciul România U21 - Cipru U21 2-0, disputat marți seară, în preliminariile EURO 2027.

Alexandru MusiRomania U21DinamoRapid
Alexandru Musi află azi dacă poate juca în Dinamo - Rapid

Titularizat de Costin Curelea în meciul de la Cluj-Napoca, Alexandru Musi a fost victima unei intrări violente a lui David Djiama, în minutul 28. Dinamovistul a acuzat dureri puternice la glezna piciorul stâng, nu a putut continua și a fost surprins ulterior în cârje la marginea terenului.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat după meci că din primele investigații ar fi vorba de o entorsă de gradul 2-3, ceea ce l-ar scoate din calcule pe Musi pentru derby-ul cu Rapid, programat duminică.

Veștile pentru Dinamo sunt însă ceva mai bune la o zi după meci. Din informațiile PRO TV, nu este vorba de o accidentare gravă, iar Musi poate călca fără probleme. Fostul jucător de la FCSB ar dori să forțeze prezența în derby-ul de duminică, însă va afla dacă este posibil în această după-amiază, când are programat un RMN.

  • Meciul Dinamo - Rapid este programat duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în runda a 13-a din Superliga.
  • Alexandru Musi, după ce a fost înlocuit în meciul România - Cipru / Foto: Sport Pictures

VIDEO Accidentarea suferită de Alexandru Musi în România U21 - Cipru U21

