AEK a intrat pe teren cu un avantaj solid, după victoria clară din tur. În retur, gazdele au punctat prin Nikita Iosifov, în minutul 13, și Rudi Pozeg Vancas, în minutul 42.

Internaționalul român a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei, însă nu a mai avut aceeași influență ca în tur, atunci când a oferit două pase decisive.

Nota primită de Răzvan Marin după Celje - AEK 2-0

Potrivit portalului SofaScore, Marin a primit nota 6,6 pentru prestația din acest meci. Mijlocașul a avut 70 de atingeri ale balonului și a trimis un șut pe spațiul porții.

Statisticile românului arată 39 de pase reușite din 45 (87%), dintre care 27 în jumătatea adversă. De asemenea, Marin a câștigat 3 din cele 7 dueluri și a completat 3 centrări din 11 încercări.

În sferturile competiției, AEK Atena va întâlni câștigătoarea duelului dintre Rayo Vallecano și Samsunspor. În tur, echipa spaniolă s-a impus cu 3-1, iar returul este programat pe 19 martie, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro - AICI.